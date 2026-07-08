08.07.2026 | 18:21

Момчето е тежко изнервено. Битката е на живот и смърт

Реакцията на Пеевски и ДПС, която става все по-налудна и истерична, е изключително показателна, че министър Иван Демерджиев, започва да ги хваща все по-натясно и натясно

ДПС са в истинска паника. То не са брифинги, сезираници на партньорски служби, пътувания до Страсбург в ЕП, PNR-гейт било това, какво ли не правят, само и само да замажат, че са нагазили яко в… блатото. А са облечени с депутатски панталони.

Иван Демерджиев явно е изключително опасен за тях, защото бившият му колега Калин Стоянов се е заел да го клевети пред OFAC как извършил „корупционно престъпление“. Това, ей така, съвсем случайно, след като МВР обявиха, че водят кореспонденция със САЩ относно неизпълнението на санкциите по „Магнитски“.

Момчето е тежко изнервено. Дотам, че прати послушните си депутати от джоба право в сградата на Европейския парламент в Страсбург – събра ги с другите от джоба. Дали там брифинг „във връзка с предполагаемо неправомерно използване на българския достъп до системата PNR (Passenger Name Record) и изтичане на данни от международни регистри“. Отчаяна работа. Само вдигат повече шум и привличат повече внимание към мръсната история с полетите към Дубай с една конституционна съдийка. Реакцията им, която става все по-налудна и истерична, е изключително показателна, че министър Демерджиев, започва да ги хваща все по-натясно и натясно.

Стигнахме дотам, че Калин Стоянов го обвини, че притиска прокурори, използвайки „папката на Пепи Еврото“ – демек, добрата стара папка, която едно време ДПС използваха. И понеже те са я използвали, няма как да не подозират следващите в същото.

„Демерджиев държи престъпните схеми на Мартин Божанов “Нотариуса”, като това се случва с личното съдействие на Николай Филипов “Митничаря” от гр. Бургас и бившата жена на Мартин “Нотариуса”, с която той след смъртта на последния, живее на семейни начала и имат дете“, пише в жълтите си хроники, ала разни нечистоплътни и силно свързани с момчето все така сайтове, Калин Стоянов.

Живи да ги оплачеш, очаквам още „разкрития“ да вадят. Всичко това изглежда силно комично и жалко, до момента, в който не осъзнаем, че очевидно става дума за смъртна агония в ДПС.

Битката е на живот и смърт.

Ружа Райчева