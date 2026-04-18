18.04.2026 | 14:27

Моджтаба Хаменей с извънредно съобщение и заплаха

Иран възобновява строгия контрол над Ормузкия проток заради морската блокада на САЩ

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отправи директно предупреждение към противниците на страната по повод отбелязването на Националния ден на армията. Той заяви, че военноморските сили на Ислямската република са в пълна бойна готовност да нанесат поредно тежко поражение на враговете си в региона.

Позицията на държавния глава беше разпространена чрез официалния канал на неговата пресслужба в Telegram и цитирана от ТАСС. В публикуваното съобщение се посочва, че армейските подразделения продължават да охраняват стриктно иранската територия и прилежащите води. Хаменей отправи недвусмислено послание към западните страни:

„ВМС на Ислямската република са готови да нанесат на противниците ново горчиво поражение“.

Предупреждението е отправено, докато иранският ръководител управлява дистанционно страната, след като получи тежки наранявания. Той пострада сериозно при масираните бомбардировки над резиденцията в Техеран в края на февруари, при които загина предишният върховен лидер и негов баща Али Хаменей. Заради строгите мерки за сигурност и опасенията от нови удари, новият държавен глава избягва всякакви публични появи.

Профилът на Моджтаба Хаменей буди сериозни притеснения сред международната общност и западните разузнавания. Според бивш негов съученик, цитиран в медиите, новият лидер е умел манипулатор, който възприема ядрената програма на страната като свой основен инструмент за налагане на контрол в Близкия изток.

Преди да поеме официално властта в Ислямската република, той вече разполагаше с дългогодишни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция и имаше съществено влияние върху вътрешнополитическите процеси. Още през 2019 г. администрацията в Съединените щати му наложи тежки санкции заради координиране на действия, насочени към дестабилизация на региона.

Заплахата към военноморските сили на противника е пореден епизод от ескалиращия конфликт. По-рано тази година, при старта на мащабната американско-израелска военна операция „Ревящ лъв“, военното ръководство в Техеран предупреди, че ще атакува всяка база в съседни държави, която предоставя логистична подкрепа на Израел.

Тогава иранските власти директно заплашиха съседите си с враждебен статут при евентуална атака от тяхна територия. За да демонстрира сила, Министерството на отбраната на Иран обяви, че е напълно подготвено за продължителна война и че разполага с богат арсенал от балистични и хиперзвукови ракети, които все още не са влезли в употреба.

Докато американските сили и техните съюзници се стремят към пълно унищожаване на иранската ядрена инфраструктура, Техеран търси външна логистична опора. По неофициални данни Китай и Пакистан са активирали въздушен мост за доставка на оръжия към Ислямската република. Междувременно Вашингтон декларира намерение да продължи интензивните въздушни удари, докато не бъде постигната пълна капитулация на иранския режим.