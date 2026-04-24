МВР издебна три Поршета да се гонят във Велинград с близо 200 км/ч

Пътни полицаи във Велинград са заснели с камера тип „тринога“ три автомобила „Порше“ да карат с превишена скорост в града един след друг днес малко след 11 ч.

След преглед на записите униформените установили три нарушения. При въведено ограничение от 50 км/ч в населено място, първата кола е преминала със скорост от 189 км/ч, втората – със 147 км/ч, третата – с 64 км/ч.

Трите са засечени в разстояние на по-малко от 2 минути – втората минава 13 секунди след първата, а третата – минута и 40 секунди след втората.

Предстои издаването на електронни фишове на собствениците на автомобилите, както и установяване на самоличността на водачите.

След приспадане на допустимия толеранс, двама от шофьорите, засечени с най-високите скорости, са заплашени от санкции в размер съответно на 766,94 евро и 562,42 евро, лишаване от право да управляват моторно превозно средство за срок от три месеца и отнемане на 18 контролни точки, предаде БНТ.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщават, че засиленият контрол по пътищата в региона продължава, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.