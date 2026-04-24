Радев глобен за неправилно паркиране по време на изборите

Негови приятели го съветват да остави вътрешният министър Емил Дечев в Министерския съвет, а Георги Кандев да си запази поста

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев ще запомни предсрочните парламентарни избори в неделя не само с голямата си победа, но и с глоба. Преди минути той сподели във Фейсбук, че днес я платил.

Президент 2017-2026 е бил глобен за неправилно паркиране в изборния ден. Наказанието му е наложено от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

„Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни“, сподели в социалната мрежа бъдещият премиер и последва буря под поста му. Една женичка реши да го критикува за това, че не е трябвало да нарушава правилата и съжали горчиво. Десетки симпатизанти на Радев й се нахвърлиха. Някои я обвиниха, че търсела под вола теле, а други я посъветваха да попита защо Борисов и Пеевски са разбили държавата и никой не ги закача. Мнозина пък попитаха как един политик може да отиде да гласува, като няма къде да гласува и последва логичния отговор – не е трябвало да използва личния си автомобил, а кола на НСО.

Някои пък използваха поста на Радев, за да го посъветват приятелски да остави в Министерския съвет Емил Дечев, а изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев да бъде титуляр на поста и след като служебното правителство на Андрей Гюров отиде в историята. Не липсваха и странни коментари – Вашингтон гледал мрачно лидерът на „Прогресивна България“ и с огромно недоверие, а ако сменял Дечев и Кандев, щял да направи голяма грешка, която нямало да може да може да поправи.