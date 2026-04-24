24.04.2026 | 22:03

За четвърти път: Карлос Насар е европейски шампион

Спортист №1 на България не успя при опитите си за световни рекорди

Карлос Насар триумфира за 4-ти пореден път с европейската титла по вдигане на тежести, в трета различна категория – до 94 кг. На шампионата в Батуми (Груз) българският феномен в щангите спечели своето 9-о поредно голямо състезание, макар и с леки колебания в представянето.

Още в самото начало групата от 13 участници се разреди сериозно, защото двама не излязоха да вдигат – грузинецът Гобелишвили и украинецът Сердюков, а пък кубинецът от отбора на бежанците Ромеро и албанецът Кофша, направиха нули. Основният съперник на Насар обаче остана – Ара Аганян до последно водеше битка с българина за златото в изхвърлянето. Арменецът завърши със 175 кг, докато Карлос стартира от 170.

Вторият опит на Насар вече бе за титлата в първото упражнение – 176 кг, и той ги вдигна с лекота. Третото излизане на подиума вече бе за 14-ия световен рекорд в кариерата му – 183 кг. На първенството на планетата във Фьорде (Нор) миналата есен, когато Карлос спечели третата си титла, иранецът Алиреза Моени изхвърли 182 кг. В Батуми обаче българският шампион не можа да подобри това постижение и остана с резултата си от 176 кг.

В изтласкването Насар поиска начална тежест от 210 кг, когато всичките останали вече бяха правили опити. Той обаче направи фаул (не задържа достатъчно щангата фиксирана над главата си) и вдигането не бе признато. При втория опит на 210 Карлос се справи, макар и с 2:1 съдийски гласа и това му осигури титлата.

При третия си опит Насар записа 223 кг, което означаваше световни рекорди и в изтласкването, и в двубоя. Отново обаче българинът не сполучи. Така световният рекорд в упражнението си остана неговият от миналата есен – 222 кг, а стандартът в двубоя от 396 кг, определен от международната федерация не бе достигнат.

Карлос стана шампион само с три успешни опита и двубой от 386 кг (176 и 210), следван от Ара Аганян с 381 (175 и 206) и Ромен Имадушен (Фр) с 370 (163 и 207).

В интерес на коректността трябва да се отчете, че абсолютните рекорди в кат. 94 кг са от времето, когато тя бе официална в продължение на 20 години (1998-2018). Те принадлежат на иранеца Сохраб Моради – 189 кг в изхвърлянето, 233 кг в изтласкването и 417 кг в двубоя, поставени през 2017 и 2018 г.

А пък, например, когато покойният Милен Добрев стана последния ни олимпийски шампион преди Насар – на игрите в Атина 2004 г., той вдига точно в кат. 94 кг и постигна 407.5 кг (187.5 и 220).

Това бе общо девето поредно голямо състезание, което Насар печели. За последно той не успя да победи на световното първенство в Богота през 2022 г., когато в кат. 89 кг направи нула на изхвърляне (на 173 и 174 кг), а след това постигна рекорд в изтласкването от 220 кг.

Оттогава 21-годишният Спортист №1 на България триумфира на олимпийските игри в Париж 2024, в 4 европейски и 2 световни първенства, и по веднъж в за Гран при и за Световната купа.

След днешната титла на Карлос Насар, България вече има 6 златни, 4 сребърни и 1 бронзов медал. Последните ни двама участници на Евро 2026 са Христо Христов и Дейвид Фишеров, които ще вдигат утре от 20:00 ч. българско време в кат. 110 кг.