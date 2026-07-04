04.07.2026 | 13:48

Отрязаха задника на Атанас Зафиров (снимка)

Бившият вицепремиер живее втори живот след отстраняване на коварен тумор

Атанас Зафиров е претърпял изключително сложна операция. Бившитя лидер на БСП и вицепремиер в кабинета на Росен Желязков се възстановява след онкологична операция в Истанбул, при която е изрязан огромен тумор от задните му части. Именно тове е била причината за огромното дупе на Зафиров, заради което той бе подиграван грозно в социалните мрежи, докато бе на власт.

Операциите в една от най-реномираниоте клиники в Турция е продължила повече от 6 часа. Тя е била направена в началато на месец юни. Преди това редица родни болници не са поели риска да оперират Зафиров, тъй като съществувала реална опасност за живота му. Слава богу, всички минало идеано, и сега социалистът с възстановява в дома си.

„Благодаря на всички мои приятели, братя и сестри, които бяха до мен от първия ден в тази почти невидима, но много важна битка в живота ми“, съобщи лаконично Атанас Зафиров с пост в социалните мрежи на 16 юни, без да се впуска в подробности. Той публикува снимка, на която е видимо отслабнал, в компанията на съпартийците си Драгомир Драганов и Георги Готов. Фотосът е направен дни след операцията в Истанбул, а малко след това бившият лидер на БСП се прибрал в София. Той е смъкнал почти 30 килограма след операцията и е възвърнал формата си от младежките си години.