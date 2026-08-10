10.08.2026 | 19:19

Почина Стефан Курдов от „Господари на ефира“

В последните години от живота си той насочва цялата си енергия към защитата на бездомните животни във Варна

Бившият кореспондент на телевизионното предаване „Господари на ефира“ и активен защитник на животните Стефан Курдов е починал. Новината за кончината на познатия във Варна журналист бе съобщена в социалните мрежи от негови съмишленици, които скърбят за загубата на една от най-дейните фигури в местната зоозащита.

През годините Стефан Курдов работи като журналист на свободна практика, сценарист, актьор и радиоводещ. Най-голяма популярност сред широката публика обаче му носи работата като репортер на предаването „Господари на ефира“, където отразява недъзите в обществото.

В последните години от живота си Курдов насочва цялата си енергия към защитата на бездомните животни във Варна. Той е основен двигател на редица протести и инициативи срещу насилието над безпомощни същества, като се бори и за подобряване на условията в общинските приюти.

Сред най-популярните му предложения е създаването на специализирани зоопатрули в морската столица. Журналистът води активни преговори с Община Варна и местния Общински съвет за въвеждане на регулярни и хуманни програми за безплатна кастрация, целящи овладяване на популацията на бездомните кучета и котки. Той настоява и пред Министерството на вътрешните работи за законови промени и изграждане на специализирано звено „Зоополиция“ в структурата на ведомството.

„Варненската зоозащита скърби за Стефан Курдов, който беше голям приятел на животните, известен в града ни с борбата си и с многобройните си инициативи в тяхна защита и със сърцатите си призиви да бъдем добри с животните“, пише в социалните мрежи Снежина Алдемир.

Тя отправя емоционално послание към своя съратник: „Няма да забравим делото ти, приятелю! Ще продължим следата, която остави и на свой ред ще оставим добър пример и посока на утрешните приятели на животните, които ще продължат нашата следа. Светъл път през вечността и – до следващия наш живот, в който пак ще сме заедно в редиците на Доброто за по-добър свят“.

Други негови приятели също споделят болката от загубата, припомняйки конкретни негови успехи: „Въпреки противоречивия си и труден характер, Стефан беше голям приятел на животните и отдаде последните години от живота си в тяхна защита. Благодарение на Стефан беше осъществена и кампанията със стикери против насилието над животни по автобусите на Варна“.