10.08.2026 | 14:23

Вижте от кои училища са убийците от Пловдив

Един от екзекуторите на Георги Кузев е от най-елитната езикова гимназия под тепетата

Четирима от младежи, пребили до смърт 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, са ученици в пловдивски училища. Те са от ЕГ „Пловдив“, средните училища „Паисий Хилендарски“ и „Христо Г. Данов“, както и от Спортното училище.

Разследването не е приключило и директорите отказаха коментари за техните възпитаници.

Двама от учениците са 16-годишни и са завършили 9 клас, момичето от Пловдив е под 16 години.

Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7 клас.

В Регионалното управление на образованието очакват официалната информация от органите на реда, като изискват писмени становища от директорите и ще се планират мерките от компетентностите на училищните екипи.

Очаква се Отдел за закрила на детето – Пловдив да поеме координиращи действия и много скоро да се свика междуинституционална среща.

„За съжаление е наш ученик. Не мога нищо повече да коментирам, докато върви полицейско разследване. Този случай хвърля петно върху училище с 1300 ученици“, е потвърдил информацията относно единия от задържаните директорът на ЕГ „Пловдив“ Николай Радев.

На пресконференция след ареста на петимата тийнейджъри директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов каза, че са от нормални семейства, от средната класа, някои от тях учат в много добри училища. През всеки от изминалите дни излиза нова и нова информация на какви издевателства е била подложена жертвата.

Непълнолетните Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков, Михаела Генчева от Стара Загора и Виктория Ставрева са с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради изключителните обстоятелства при извършване на престъплението. Определението подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд и заседанието е насрочено за 13 август от 10 ч. Засега само защитникът на най-малкия задържан е заявил, че ще обжалва мярката. Гражданите готвят грандиозен мирен протест пред Съдебната палата в Пловдив.

Хората се събират в 9,30 ч. с искане за справедлив процес. Очакват се много жители от Кричим, откъдето е убитият. Съгражданите на Георги се самоорганизират в социалните мрежи, за да изразят подкрепа към семейството му. Хората искат да покажат, че не са безразлични към случилото се с него.

Организаторите подчертават, че протестът трябва да премине спокойно и без прояви на насилие. В социалните мрежи обаче има мощна вълна от гражданско възмущение от гнусното деяние. Някои хора искат смъртно наказание за извършителите и за преките очевидци, които са снимали с телефоните си и излъчвали мъченията в Тик-Ток.