23.04.2026 | 10:53

Полицай спаси десетки украински туристи при тежката катастрофа край Малко Търново

Ивелин Арабаджиев: Пътниците бяха шокирани, трагична картинка

Две украински гражданки загинаха, а 16 други пострадаха, след като пътнически автобус падна в дълбоко дере край Малко Търново, съобщават от bTV Новините. Деветима от ранените са настанени за лечение в бургаска болница, като тежкият инцидент се разигра километри преди границата с Турция в сряда сутринта.

Забравената спирачка

Човешка небрежност предизвика кървавата трагедия. Превозното средство, пътуващо от Одеса за Истанбул с общо 39 души на борда, първоначално аварирало на пътя. След като двигателят заработил отново, водачът напуснал шофьорското място, за да прибере оставените навън инструменти, но пропуснал да активира ръчната спирачка.

Автобусът неусетно потеглил на заден ход, излязъл от пътното платно и се преобърнал в крайпътното дере.

Илиян Янчев: „Те са запалили автобуса. Слезнали са шофьорите да си съберат инструментите. В този момент автобусът е тръгнал на заден ход. Ако не е било това голямо дърво, за да го спре, жертвите са щели да бъдат много повече.“

Десет секунди до трагедията

Първи на мястото на инцидента пристига командирът от граничното полицейско управление в Малко Търново Ивелин Арабаджиев, който се превръща в спасител за изпадналите в паника пътници. Още преди фаталното преобръщане, той забелязал лошо паркирания автобус и спрял служебния си автомобил със светлинна сигнализация, за да обезопаси периметъра.

Ивелин Арабаджиев: „Качих се по-нагоре по пътя, за да контролирам движението, да не стане някакво сериозно ПТП. В същия момент двигателят стартира, всички бяха радостни и в следващите 10 секунди се случи и трагедията.“

Спасителната акция

След като огромната машина се срутва в пропастта и се опира в масивно дърво, граничният полицай реагирал незабавно на писъците от вътрешността. Той скочил в дерето, изкъртил задния вентилационен люк на тавана и започнал да вади хората.

Ивелин Арабаджиев: „Трагична картинка. Почнах да им казвам на хората – давайте към мен, идвайте, ще ви извадя всички. Те бяха шокирани. Които бяха по-близо до мен, почнаха да излизат. Оказа се, че вътре има още доста пътници – може би от 25 до 30 пътници.“

Оцелелите туристи първоначално са настанени в дневния център за възрастни хора в града, а по-късно са прехвърлени в местен хотел. Разследването на причините за трагедията продължава.