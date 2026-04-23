Сензация: От САЩ предлагат на ФИФА Италия да замени Иран на Мондиал 2026

Очаква се от централата да кажат "НЕ"

Специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп е предложил на ФИФА националният отбор на Иран да бъде заменен от състава на Италия на Световното първенство по футбол през 2026 г., твърди Financial Times. Сензационната вест идва на фона на напрежение около футболния тим на Иран заради конфликта в Близкия изток.

Според информацията, предложението е част от опит за подобряване на отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони, след като те се изостриха заради коментар на Доналд Тръмп по адрес на папа Лъв XIV.

Твърди се, че сензационно предложение е отправено директно към президента на ФИФА Джани Инфантино от специалния пратеник на САЩ Паоло Замполи.

Италия претърпя крах в пресявките за Мондиал 2026, след като отпадна в бараж от Босна и Херцеговина. Скуадра адзура пропуска трето поредно Световно първенство, което е футболен прецедент.

Италианците иначе са 4-кратни световни шампиони по футбол за мъже. Форума в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе с 48 отбора – рекорд по участници.

На този етап, изглежда като тотална сензация ФИФА да се съгласи на подобен уайлд-кард, ако Иран не участва на форума. Все пак има разпределение на квотите по континенти. За представители на УЕФА „билетите“ са 16. Още повече наскоро от ФИФА заявиха, че се надяват всичко около националния тим на Иран да е наред и отборът да се яви на Световното, защото има спечена квота по футболен принцип.