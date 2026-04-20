20.04.2026 | 16:11

ПП-ДБ загуби София

Румен Радев е първа сила в столицата с 222 837 гласа

2702 гласа не стигнаха на ПП-ДБ в 23 МИР в София, за да има поне един столичен район като първа сила, показват данните на ЦИК при 100% обработени протоколи. Така „Прогресивна България“ печели и в трите избирателни района в София. Румен Радев е получил 222 837 гласа от столичани, докато вторите – ПП-ДБ, са със 160 842 гласа. Макар че губят София, ПП-ДБ са добавили 32 043 гласа към резултата си от октомврийските парламентарни избори през 2024 г.

Разликите в 24 и 25 МИР между двете формации са големи, като в 25 МИР Румен Радев има два пъти повече гласове от ПП-ДБ. В 23 МИР обаче резултатите са доста сходни – 84 340 души са гласували за „Прогресивна България“, а 81 638 души – за ПП-ДБ.

За ГЕРБ-СДС, които не пропускаха да критикуват и обиждат кмета Васил Терзиев в кампанията, са гласували едва 81 900 души. На последните избори ГЕРБ-СДС дори успяха да вземат 25 МИР, където Бойко Борисов е водач на листата, но сега губят 28 201 гласа. Общо бившите управляващи имат почти три пъти по-малко гласове от „Прогресивна България“.