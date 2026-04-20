Антон Кутев, ПБ: Ние не се появихме да бъдем във властта, а за да променим България

По думите му по-подходящ кандидат за министър-председател от Румен Радев няма

„Две неща са сигурни към момента. Първото е, че печелим изборите убедително, а второто – ние ще направим правителство. Дали ще имаме 121 депутати зависи изцяло от думата на избирателите. Искам да благодаря на всички избиратели. Оттук нататък ни чака най-тежкото“, каза в ефира на NOVA Антон Кутев от „Прогресивна България“ минути след обявяването на резултатите от exit poll-а.

„Две са нивата, на които трябва да се говори – правителство и конституционно мнозинство. Ние не се появихме да бъдем във властта, а да променим България. Искаме да намерим партньор, с когото да съставим правителство и да направим промени в съдебната система“, допълни още той.

Първите стъпки, които очерта Кутев, са смяната на състава на Висшия съдебен съвет и главния прокурор, а след това – да започне да се мисли за съставяне на правителство. „С оглед на ситуацията, най-късно до средата на май трябва да имаме правителство“, заяви той.

„Не мисля че ГЕРБ са възможен партньор, ако говорим за съдебна реформа. Относно БСП – не мисля, че ще желаят да влязат в коалиция с нас“, коментира Кутев по повод възможностите след изборите.