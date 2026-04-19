19.04.2026 | 20:03

Арестуваха двама роднини на двама кандидат-депутати в култовото село Буковлък

Арестуваните са състезателката по конен спорт Ива Тодорова и Васко Петков

Двама роднини на двама кандидат депутати бяха арестувани за купуване на гласове в култовото плевенско село Буковлък.

Буковлък е най-голямото циганско село в България с около 5000 жители. На избори то винаги дава над 3000 гласа – най-често винаги за една партия.

Обяснението кои са двамата кандидат-депутати, чиито роднини бяха арестувани е като от песента на „Черно фередже“ „Какво чудо стана с мене и баща ми“.

Втори в листата на ДПС в 15 МИР Плевен е 27-годишният Васил Методиев Петков. Той е син на Методи Васков Петков, който от своя страна е кандидат за депутат, но в Пазарджик от ПП „Партия на зелените“.

Арестуваните са състезателката по конен спорт Ива Тодорова, която самият Методи Петков нарече „близка на сърцето ми жена“, която се явява нещо като мащеха на Васил Петков. Другият арестуван е Васко Петков, баща на пазарджишкия кандидат от зелените и дядо на плевенския кандидат на ДПС.

Самият Методи Петков, който е истинският тартор на Буковлък и и многократно е влизал в криминалните и съдебните хроники, не е арестуван, защото като кандидат от Пазарджик има имунитет. Той обаче не води кампания в Пазарджик, а помага на сина си Васко, който има реални шансове да влезе в паламента. Водачът на листата на ДПС Димитър Аврамов е водач и в Монтана и ако си избере да влезе от там, 27-годишния Васко става народен представител.

