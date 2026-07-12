12.07.2026 | 19:43

Пребитият с чук прокурор Иво Илиев: Вместо да разследват кой ме е нападнал, службите са изфабрикували справка срещу мен (видео)

Той проговаря девет месеца след бруталното нападение в гаража му. Разследването за опит за убийство няма напредък, докато се появяват версии за корупционни мотиви

Прокурорът от Софийската градска прокуратура Иво Илиев, който на 20 октомври 2025 г. беше пребит с чук, разказа пред бТВ, че вместо да разследват кой го е нападнал, службите са изфабрикували справка срещу него, която го замесва в корупция и с убития Мартин Божанов – Нотариуса.

Илиев говори за първи път след като беше нападнат в подземните гаражи на кооперацията, в която живее.

„След атаката миналата година прокуратурата образува разследване за опит за убийство, но по него няма никакъв напредък“, каза Илиев.

Основната версия за нападението е, че е свързано с работата на прокурора. Допреди година Иво Илиев оглавяваше криминалния отдел на градската прокуратура.

Той разказа за последиците от нападението: „Имам травма в главата и огромна пластина, която е поставена заради дупка в черепа и която може би няма да се запълни. Имам дефицити в лявата ръка, които не е ясно дали ще отшумят и ми затрудняват работата, особено на компютър, но се справям. В интерес на истината това не ме демотивира, а напротив. Опитвам се да работя пълноценно“.

Самият той казва, че няма обяснение кой е опитал да го убие.

„И това е въпросът, който най-много ме притеснява. Предвид насоките на разпита и въпросите, които ми бяха зададени, започнах да се колебая дали наистина не се касае за някаква криминална поръчка, защото, доколкото разбрах, разследването тече в такъв смисъл“, каза Илиев.

И обясни, че това го е навело на мисълта, че евентуално някой го е злепоставил по някакво дело, като е използвал неговото име. „Тази версия обаче също ми изглежда нереална, защото смятам, че един човек, ако посяга на някого, такива грешки не би трябвало да стават. Това е абсурдно, което ми се случи. Причината може и да е някъде другаде, но аз наистина нямам никакво обяснение“, допълва Илиев.

Преди дни разследващият сайтът „Бърд“ огласи справка на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията, според която евентуалният мотив за нападението над Иво Илиев е неизпълнен ангажимент след прибрани пари с цел да се повлияе върху дело.

Справката не съдържа доказани факти, а оперативна информация, която трябва да бъде проверена. Според свидетели, цитирани в нея, парите били дадени на двама прокурори с цел да оставят обвиняем по-дълго в ареста.

Става дума за обвиняемия за убийство син на покойния финансов министър Стоян Александров – Петър Александров. Според справката друг мъж е дал парите на наблюдаващия прокурор по делото и на неговия пряк ръководител Иво Илиев, за да може да овладее фирмите на обвиняемия. Вместо да остане зад решетките, Александров бил освободен под домашен арест, а мъжът си поискал парите обратно, твърдят свидетелите. Сумата не била върната, което е възможен мотив за нападението с чук над Иво Илиев, пише в справката.

В нея са цитирани и твърдения, че прокурорът бил близък до Мартин Божанов – Нотариуса.

„Това не са факти, това са голословни твърдения. Там се говори, че всичко е започнало в общи линии от една справка на Главна дирекция „Национална полиция“, която после е доразвита от КПК, Комисията за противодействие на корупцията, след което очевидно има някакво разследване, защото са цитирани разпити на свидетели, които не познавам и които никога не съм виждал“, заяви Илиев.

Той определя твърденията в справката не само като неверни, но и като житейски нелогични.

Илиев обясни, че делото срещу Александров по никакъв начин не е зависило от него.

„Никога никой не ме е търсил никой да предлага нищо. Не само по това дело, а в цялата ми кариера. Аз работя от 15 години в прокуратурата и по никакъв начин никога не съм бил обект нито на предложение, нито на натиск“, казва той.

Илиев заяви, че поводът да тръгне това „нещо“ е изфабрикуван, докато той е бил в болница.

„Така, както съдя от изложеното в тази статия (на „Бърд“ – бел. ред.), службите нямат информация за нищо преди покушението. Те нищо не знаят. Нямат никакви документирани такива случаи. Не ми е ясно да има някаква разработка, защото пак, ако имаше, те щяха да предотвратят нападението. И видиш ли, докато аз съм в болница и следващите дни… Това е скълъпено буквално на коляно и там са посочени не само неверни, но и доста скандални твърдения, които съм абсолютно убеден, че са с цел да ме дискредитират и да отклонят вниманието от основното разследване и извършителите в него, и съответно да се тръгне в друга посока“, каза прокурорът.

Илиев отрича да е познавал Мартин Божанов-Нотариуса.

„Никога лично не съм го виждал. Невъзможно е да съм се срещнал с него или поне няма кой да потвърди с доказателства това нещо, защото аз не го познавам. Единственият път, когато го видях, беше след неговата смърт, когато, за мое съжаление, като заместник административен ръководител посещавах всички тежки местопроизшествия“, казва още Илиев.

А попитан за другия брокер на влияние в съдебната система – издирваният Петьо Петров – Еврото, отговори, че не е ходил по диванчетата в „Осемте джуджета“ и няма отношение към тези кръгове.

„Аз девет месеца очаквах държавата да работи по разследването, да стигне донякъде. Аз съм прокурор. Аз знам, че не винаги може да се стигне до извършител. Аз очаквах една информираност, едно адекватно разследване, но въпреки това се оказа, че насоките на държавата са в съвсем друга посока и аз съм обект на разследване“, казва Илиев.

И подчерта, че до момента не е разпитан по делото и няма информация какво става с него, защото получавал само отговор: „Работи се“.

„Само че тази информация на мен не ми е достатъчна, защото аз два пъти исках да се запозная с материалите по това дело в качеството на пострадал, но два пъти ми беше отказано с едни лаконични писма от наблюдаващия прокурор. Т.е. аз нямам достъп до това дело, съответно да си направя искания, възражения, доказателствени искания, за да мога да видя дали наистина се работи“, каза прокурорът.