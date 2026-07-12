12.07.2026 | 16:01

Арестуваната пияна жена след гонка в София е дъщеря на Орлин Алексиев (снимки)

След телефонен разговор с баща си, тя е отказала да подпише документите по случая, заявяват от полицията

Снимката е илюстративна

Публикация в социалните мрежи твърди, че арестуваната с над 2 промила алкохол в кръвта след гонка на Околовръстното шосе в София 24-годишна жена е Дарина Алексиева – дъщеря на бившия столичен общински съветник Орлин Алексиев.

Във Фейсбук групата „Катастрофи България“ Иван Владимиров публикува снимки и видео на нощния инцидент. На кадрите се вижда как по средата на пътните платна е спряло разбито черно „Порше“, а наоколо има много полицаи. На две от снимките се забелязва и млада жена.

„Ексклузивно при нас. Пияната Дарина Алексиева на 24г, дъщеря на политикa Орлин Алексиев от ГЕРБ, е задържана след полицейско преследване и катастрофа с Порше на Околовръстния път в София“, написа Иван Владимиров, който е администратор на тази и няколко сходни групи за инциденти в социалната мрежа.

По-рано днес от МВР съобщиха за ареста на младата жена в 3 часа тази сутрин. Тя не се подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверката била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ.

По информация на Нова телевизия арестуваната жена е с инициали Д.О.А. и е дъщеря на бивш столичен общински съветник. От медията обаче не потвърждават дали наистина става дума за Алексиев.

От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

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