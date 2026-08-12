12.08.2026 | 17:08

Пуснаха на свобода и двамата тийнейджъри, обвинени в побой над непалци в Пловдив

Пуснаха на свобода и двамата тийнейджъри, обвинени в побой над непалци в Пловдив

На свобода излизат 18-годишният Теодор Велев и А.Р., на 17 г., обвинени в побой над двама непалски граждани в центъра на Пловдив. След като се запозна с фактите и обстоятелствата, съдия Васил Тасев не уважи искането на прокуратурата за взимане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата. На пълнолетния беше определена парична гаранция от 700 евро, а на по-малкия – надзор от инспектор в Детска педагогическа стая.

Както „24 часа“ вече писа, според обвинението побоят станал на 24 срещу 25 юли. На непалците са причинени леки телесни повреди, а самоличността на двамата тийнейджъри станала ясна при разследването на убийството на Младежкия хълм. Единият от тях – А.Р., присъствал. Майка му твърди, че се опитал да спре участниците.

Според съдия Васил Тасев обоснованото предположение за вината на двамата е „скромно и минималистично“. Нямало опасност да се укрият, не е съгласен и че може да извършат нови престъпления, ако останат на свобода.

Решението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок.

„Обвинението е за лека телесна повреда по хулигански подбуди на повече от едно лице. То се наказва с лишаване от свобода до 1 г. или пробация. Не виждам смисъл от „задържане под стража“, каза адвокат Стоян Мемцов. Прокурорът пък щял да анализира доказателствата, преди да реши дали да протестира.