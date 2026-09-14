14.09.2026 | 18:11

Саша Безуханова и Васил Терзиев са финансирали групата от „Петрохан“

Ивайло Калушев никога не е имал законни доходи, но през банковите сметки - неговата и на свързаните с него лица — са преминали над 4 милиона лева

Разследването около дейността на Ивайло Калушев и групата от „Петрохан“ разкрива сериозни финансови потоци и връзки с публични фигури, съобщи криминалният психолог Росен Йорданов. По думите му Калушев никога не е имал законни доходи, но през банковите сметки — неговата и на свързаните с него лица — са преминали над 4 милиона лева.

Саша Безуханова: Бизнесменката и нейната дъщеря са предоставили значителни суми за закупуването на високотехнологични дронове и специализирана техника за нуждите на групата.

Васил Терзиев: Според Йорданов кметът на София е имал устна уговорка с Калушев за охраната на природен парк „Витоша“ и лично е посещавал хижа „Петрохан“ няколко пъти.

Нецелево изразходване на средства: Психологът твърди, че Терзиев не е контролирал как се харчат предоставените от него пари, като част от финансите са използвани за лични развлечения и екзотични пътувания до Дубай.