30.10.2026 | 13:08

Дончева гневно към Гюров: Йотова била марионетка на Радев. А ти чия марионетка си и кой те накара да подпишеш 10-годишно споразумение с Украйна!?

Лидерът на Движение 21 абсурдно твърди, че е възможно Делян Пеевски с неговите 150 000 гласа на ДПС могат да изберат новия президент на България

Ако гражданите позволят на Пеевски да изкомандва подопечните му, не е изключено ДПС да реши кой ще е следващият президент. А ако българските граждани решат, че партията ДПС и ръководството ѝ няма да имат този път възможност, то те трябва да гласуват. За някои региони, които не бяха наблюдавани от националните телевизии, имам информация, че хората на ДПС са гласували за Гюров и на първи тур. Тези акции допринесоха за мотивацията. Това каза лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева в студиото на „Денят ON AIR„.

По думите ѝ, ако има борба с корупцията, то държавата не трябва да се съобразява с това кога има избори.

Опитът и подготовката на кандидатите

„Таймингът на акциите си го обяснявам с политическо невежество, недостатъчно усет, но се случва. Всеки министър ще си направи сам изводите. В политиката опитът има значение. Слушам от седмици наред как супер важна била проевропейската ориентация, а опитът и познанията на кандидатите имат ли значение? Да сложим на везните опита, знанията и уменията на двамата. На какво отгоре някой иска да ни тласне към някакъв пореден експеримент“, допълни Дончева.

Тя е на мнение, че кандидатите, които се явяват на балотаж в неделя, имат доказан проевропейски избор от години.

„Йотова два мандата евродепутат не била проевропейка, а кой е проевропеец? Този, който в момента, в който бъде назначен за служебен премиер, може да вземе половината правителство и да замине за Украйна, без да уведоми никого. На кого и какво доказваш? Защо отиваш? Какви ангажименти си поел? Кой те прати в Украйна, кой ти каза да отидеш с половината правителство, кой ти каза да подпишеш това, което подписа? Йотова била марионетка на Радев, а ти чия марионетка си, като отиде така в Украйна и подписа всичко това?“, възмути се гостът.

Проевропейската ориентация на България и политическият опит

Дончева смята, че Европа в момента се намира в ситуация, в която никой не може да каже кои са верните ходове.

„Не можем да си позволим да се натоварим на никакъв влак без собствения си разум. БСП имаше решаваща роля за присъединяването на България към Европейския съюз. Откъде накъде днес ще се поставя под въпрос проевропейската перспектива на България? Какво знаем за Гюров – че е завършил икономическа специалност, няма никакъв стаж по нея, станал е инструктор по голф и от такъв става депутат на „Продължаваме промяната“, а от депутат става подуправител на БНБ. Това ли ни е критерият на нас и това ли ни създава спокойствие“, коментира още Татяна Дончева.

Според нея това са „политици еднодневки, които не могат да видят до края на масата“.

Дончева за балотажа между Йотова и Гюров

„В този объркан свят ние имаме нужда от разумни хора, които могат да се ръководят от собствения си разум, да имат реална преценка. Йотова ще трябва със собствения си образ и собственото си излъчване да ги убеди. И да не забравяме, че има победител на първи тур – това е Илияна Йотова. Може да сте очаквали мачът да завърши 5:0 на първия тур, той да е завършил 1:0, но е в полза на Йотова. А гласовете на ГЕРБ са за сметка на Борисов. Той няма полза от победа на Гюров“, добави лидерът на „Движение 21“.

Тя заключи, че дебатът между Йотова и Гюров има значение за избирателите.

„Всеки, който познава Илияна Йотова, знае, че тя не е била ничия марионетка. Тя има чувство за мярка, чувство за такт и чувство за лоялност“, заяви Дончева.