31.10.2026 | 20:06

Мъж уби училищен директор, влачейки го над 2 км. под автомобила си

56-годишният Майкъл Мълинс починал вследствие на множество травми

Саймън Ричардсън и убитият Майкъл Мълинс

35-годишен мъж във Великобритания беше признат за виновен в убийството на училищен директор, след като го блъснал с автомобила си и продължил да шофира повече от два километра, докато пострадалият бил заклещен под колата. Съдът установи, че водачът е знаел за присъствието на велосипедиста, но въпреки това не спрял.

Саймън Ричардсън е признат за виновен за смъртта на 56-годишния Майкъл Мълинс, директор на гимназията „Стретфорд“ в Голям Манчестър. Инцидентът е станал вечерта на 20 април, когато Мълинс се прибирал от работа с велосипед, предаде The Guardian.

Ричардсън преминал през пътна маркировка, задължаваща го да пропусне останалите участници в движението, и блъснал велосипедиста с автомобила си Volvo XC90. При удара Мълинс попаднал върху предния капак и предното стъкло, след което паднал под автомобила и се заклещил в окачването.

Продължил да шофира, въпреки че знаел за пострадалия

По време на делото в Кралския съд на Манчестър стана ясно, че Ричардсън продължил да шофира повече от 2,1 километра, въпреки че знаел, че велосипедистът се намира под автомобила, само на сантиметри от краката му. Прокурорът Фил Барнс заяви, че обвиняемият е бил наясно както с присъствието на пострадалия, така и с последствията от решението си да продължи да шофира.

„За частица от секундата след сблъсъка той вероятно е обмислил да постъпи правилно – да излезе от автомобила, да поеме отговорност за случилото се и да помогне на човека, когото току-що е блъснал“, посочи прокурорът.

„Но Саймън Ричардсън не излязъл. Не постъпил правилно. Избрал да продължи да шофира. Очевидната причина е, че е искал да избегне последствията от стореното“, допълни той. Братовчедката на обвиняемия Габриел Дебот, която пътувала на предната седалка, свидетелства, че двамата чули стенания след сблъсъка. По думите ѝ Ричардсън дори заявил: „Той е под колата“.

Опитал да освободи велосипедиста, след което го прегазил отново

Катастрофата е станала в село Уорбъртън. След удара Ричардсън продължил към уединен селскостопански път в района на Лим, на около 2,1 километра от мястото на сблъсъка, с намерението да освободи заклещения велосипедист.

Според представените в съда доказателства той спрял и два пъти се опитал да издърпа Мълинс изпод автомобила. След като не успял, се върнал зад волана и започнал рязко и умишлено да завива наляво и надясно, преди да се качи върху затревен крайпътен участък.

В крайна сметка пострадалият се освободил от автомобила, но Ричардсън го прегазил отново, докато давал на заден ход и напускал мястото. Мотоциклетист проследил кървава следа от мястото на първоначалния сблъсък и открил Мълинс сам на затревения участък, едва дишащ. На място пристигнали екипи на спешна помощ, но не успели да спасят 56-годишния мъж. Той починал вследствие на множество травми.

Обвиняемият отричал, че е знаел за заклещения мъж

Ричардсън бил арестуван на следващия ден след полицейско преследване с автомобили. По време на процеса той отричал обвинението в убийство, като твърдял, че не е разбрал, че велосипедистът се намира под колата му.

Той също така отрекъл да е излизал от автомобила, за да се опита да освободи пострадалия. Защитникът му Джейми Хамилтън признал пред съдебните заседатели, че действията на Ричардсън са довели до смъртта на Мълинс, но настоял, че това не означава непременно, че е виновен по повдигнатите обвинения за умишлено причиняване на смърт.

„Той е действал по изключително егоистичен начин, мислейки единствено за себе си. Но това не го прави виновен по обвиненията в убийство“, заявил адвокатът.

Семейството: Животът ни никога няма да бъде същият

След обявяването на осъдителната присъда в петък близките на Майкъл Мълинс се разплакали в съдебната зала. „Той беше отдаден на семейството си и животът ни никога няма да бъде същият. В сърцата ни остана празнина, както и в училището, което ръководеше“, се посочва в изявление на семейството.

Мълинс е бил баща на две деца и е живеел в Нортуич, графство Чешър. Съдия Брунър освободи съдебните заседатели от задължението да участват в други съдебни процеси през следващите 10 години заради тежкия характер на делото.

„Знам, че това беше разстройващ случай и че част от доказателствата може да са били особено тежки за вас“, заяви тя. Съдебните заседатели започнали обсъждането на присъдата в сряда и обявили решението си в петък. Наказанието на Саймън Ричардсън ще бъде определено в понеделник.