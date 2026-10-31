31.10.2026 | 21:21

Дъждове ще удавят България в деня на балотажа

Октомври хлопва вратата с дъжд, сняг високо в планините

Жълт код е обявен за по-голяма част от територията на България за 1 ноември, който е Ден на народните будители и съвпада с втория тур на президентските избори. Предупреждението е за силни валежи. В някои райони заваля още тази вечер.

В 18 области – от Западна и Централна България, се очаква да паднат количества между 25 и 35 литра на квадратен метър, на места и повече. Следва да се внимава за локални наводнения. Шофьорите може да имат намалена видимост, трябва да внимават и за стичащи се или събрани води по трасетата.

В Източна България ще е спокойно.

През следващите дни

През следващите три дни ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1500 – 1600 метра – от сняг. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни. В Рило-Родопската област ще има и гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър, в Източна България – от изток-североизток. Минималните температури в повечето райони ще бъдат от 6° до 12°, а максималните – между 7° и 17°.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, а в Западна постепенно ще спират. Вятърът в Западна България ще отслабне и постепенно ще се ориентира от северозапад. В Източна ще е от север-североизток, предимно умерен. Температурите ще се понижат.