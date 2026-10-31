31.10.2026 | 14:31

Братът на Ружа Игнатова ръси мозък: Избийте наркодилърите!

Константин Игнатов се обърна към приятелите си от бойните спортове с призив за насилие

„Хванете кварталния си дилър и го утрепете от бой, да направим България по-хубаво място!“ – с този скандален призив Константин Игнатов, брат на издирваната криптокралица Ружа Игнатова, се обърна към свои последователи и приятели от бойните спортове. Думите му прозвучаха във видео, публикувано в социалните мрежи, в което той обявява намерението си да води активна кампания срещу употребата на наркотици.

Повод за гневната му реакция са събитията в Пловдив, за които Игнатов говори в записа, без да посочва конкретен случай.

„Някой от вас ме питаха защо съм започнал да правя толкова съдържание против наркотиците. Много е просто – погледнете какво се случва в Пловдив. Вече имам сериозна аудитория и много млади хора, които ме следват. Просто няма да спра да правя такова съдържание, докато всеки не разбере, че да взимаш наркотици е чисто самоубийство“, заявява той.

След предупреждението за опасностите от дрогата обаче Игнатов преминава към открит призив за физическа саморазправа.

„Също така имам много приятели от бойните спортове и искам да кажа, момчета: Хванете кварталния си дилър и го утрепете от бой, да направим България по-хубаво място“, казва братът на Ружа Игнатова.

Посланието му предизвиква сериозен въпрос. Къде свършва гражданската нетърпимост към наркотрафика и къде започва подстрекаването към насилие? Борбата с разпространението на дрога е задача на полицията, прокуратурата и съда, а физическата саморазправа носи риск от тежки последици и наказателна отговорност.

Игнатов сам подчертава, че има значителна аудитория, включително млади последователи. Именно затова подобен призив придобива допълнителна тежест, независимо от заявеното му желание да ограничи употребата на наркотици.

Любопитното е, че Константин Игнатов има собствена история с правосъдието. Името му стана известно по света покрай една от най-мащабните криптоизмами – OneCoin, създадена от сестра му Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд.

Според американското Министерство на правосъдието схемата е привлякла над 4 милиарда долара от милиони потърпевши по света. Представяна като криптовалута с огромен потенциал, OneCoin се оказа измамна финансова схема.

След изчезването на Ружа през 2017 г. брат ѝ поема ръководни функции в организацията. През март 2019 г. той е арестуван на летището в Лос Анджелис, а впоследствие се признава за виновен по обвинения, свързани с измамата и прането на пари.

Игнатов сътрудничи на американските власти и дава показания по делата срещу други участници в OneCoin. През март 2024 г. съдът му налага наказание, равно на вече изтърпяното време в ареста, след като той е прекарал приблизително 34 месеца зад решетките.

Сега братът на издирваната криптокралица се опитва да изгради нов публичен образ чрез публикации срещу наркотиците. Последното му видео обаче поставя на дневен ред не толкова посланието срещу дрогата, колкото призива му хора, занимаващи се с бойни спортове, да поемат правосъдието в собствените си ръце.