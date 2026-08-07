07.08.2026 | 14:20

Тръмп отказа ракети „Пейтриът“ за Украйна: И ние имаме нужда от тях, разделя ни океан

Запасите на САЩ трябва да бъдат попълнени, тъй като Джо Байдън е предоставил на Украйна "много оръжия безплатно"

Американският президент Доналд Тръмп обяви официално, че Съединените щати няма да предоставят допълнителни ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана (ПВО) „Пейтриът“ на Украйна.

По време на изявление пред журналисти в Овалния кабинет държавният глава аргументира решението си с критичната нужда на американската армия да попълни собствените си изпразнени военни складове. Попитан директно за настоятелните искания на Киев за стотици нови ракети на фона на засилените руски въздушни удари, Тръмп подчерта, че администрацията на Байдън вече е предоставила огромна помощ на стойност 300 милиарда долара, и допълни, че негов основен приоритет в момента е възстановяването на отбранителния капацитет на САЩ.

В отговор на въпроси относно ескалацията на атаките срещу цивилни граждани в Украйна, американският лидер избра ясно да дистанцира страната си от военните действия с думите: „Ние не сме замесени в това. Разделя ни океан“.

Въпреки категоричната си позиция за спиране на оръжейните доставки от този тип, Тръмп изрази дълбока загриженост от огромния брой човешки жертви. По негови думи Русия и Украйна губят средно по 25 000 души на месец, предимно млади войници, което той определи като „отвратително“.

Същевременно той увери, че вижда сериозен напредък в дипломатическите си усилия да влезе в ролята на посредник за постигане на бързо мирно споразумение между двете враждуващи държави. Зад кулисите на официалното изявление стоят сериозни стратегически размествания във Вашингтон.

Информация на авторитетното издание Financial Times разкрива, че отказът на Тръмп да удовлетвори молбата на Володимир Зеленски е пряко обвързан и с усложнената геополитическа обстановка в Близкия изток, където американските сили изпитват спешна нужда от ПВО защита.

Като допълнителен удар по дългосрочната отбранителна стратегия на Киев, американският президент се е отказал и от досегашното намерение на Белия дом да предостави на Украйна лиценз за самостоятелно производство на комплексите Patriot на нейна територия.