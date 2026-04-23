23.04.2026 | 18:23

ЦИК: ПБ – 131 депутати, ГЕРБ – 39, ПП-ДБ – 37

В събота ще бъде обявен окончателният списък с имената на новите 240 народни представители

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-ото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.

„Прогресивна България“ – 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

„Възраждане“ – 12 мандата

Очаква се до събота ЦИК да обяви и окончателният списък с имената на новите 240 народни представители.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

Обобщени данни от гласуването

№ Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение 21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594% 15 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387% 7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 408 845 12.618% 17 Движение за права и свободи – ДПС 230 693 7.120%