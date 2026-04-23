23.04.2026 | 18:23
ЦИК: ПБ – 131 депутати, ГЕРБ – 39, ПП-ДБ – 37
В събота ще бъде обявен окончателният списък с имената на новите 240 народни представители
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-ото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.
„Прогресивна България“ – 131 мандата
ГЕРБ-СДС – 39 мандата
ПП-ДБ – 37 мандата
ДПС – 21 мандата
„Възраждане“ – 12 мандата
Очаква се до събота ЦИК да обяви и окончателният списък с имената на новите 240 народни представители.
Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.
Обобщени данни от гласуването
|№
|Партия, Коалиция, ИК
|Гласове
|Разпределение
|21
|ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|1 444 924
|44.594%
|15
|ГЕРБ-СДС
|433 755
|13.387%
|7
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|408 845
|12.618%
|17
|Движение за права и свободи – ДПС
|230 693
|7.120%
