23.04.2026 | 18:23
ЦИК: ПБ – 131 депутати, ГЕРБ – 39, ПП-ДБ – 37
В събота ще бъде обявен окончателният списък с имената на новите 240 народни представители

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-ото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.

„Прогресивна България“ – 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

„Възраждане“ – 12 мандата

Очаква се до събота ЦИК да обяви и окончателният списък с имената на новите 240 народни представители.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
21ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ1 444 92444.594%
15ГЕРБ-СДС433 75513.387%
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ408 84512.618%
17Движение за права и свободи – ДПС230 6937.120%
