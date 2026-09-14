14.09.2026 | 18:07

Цирк! Майката на Николай Златков след брифинга за „Петрохан“: Къде са доказателствата, това е свободно съчинение

Ралица Асенова оспори изводите на прокуратурата и поиска достъп до експертизите и трафичните данни на сина си, близките на Ивайло Калушев също отхвърлиха официалната версия

Остри обвинения и въпроси без отговор белязаха края на продължилия повече от два часа брифинг на прокуратурата и МВР за шестте смъртни случая край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпера заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно момче, категорично отхвърли представената от разследващите картина. „Всичко чуто ми се стори като свободно съчинение. На нито един съществен въпрос не се отговори“, заяви тя след пресконференцията. Асенова поиска да види конкретните доказателства и източниците, върху които вещите лица са изградили заключенията си.

Спорът между близките и държавното обвинение се концентрира върху един съществен проблем – част от експертизите вече позволяват на прокуратурата да очертае версия за отношенията в групата и случилото се под Околчица, докато точният механизъм на смъртта на тримата мъже в хижа „Петрохан“ все още не е установен окончателно. Прокуратурата обяви, че към този етап няма данни за присъствие или намеса на външни лица на двете местопроизшествия. За кемпера под Околчица разследващите приемат, че Николай Златков и 15-годишното момче са били застреляни от Ивайло Калушев, който след това е сложил край на живота си. При тримата, намерени в „Петрохан“, работата по възстановяването на механизма на смъртта продължава.

Ралица Асенова постави под съмнение именно последователността, в която обществото получава отделните експертни заключения. По думите ѝ още на 28 август близките са били уведомени, че комплексната посмъртна експертиза е готова, а два дни по-късно шестте семейства са поискали достъп до нея. Към момента на брифинга документът все още не им е бил предоставен, твърди тя. От прокуратурата посочиха, че заключението ще бъде дадено на наследниците, които са заявили подобно искане, като заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова заяви, че по-голямата част от относимите молби на близките са уважавани. Ралица Асенова постави под съмнение именно последователността, в която обществото получава отделните експертни заключения. По думите ѝ още на 28 август близките са били уведомени, че комплексната посмъртна експертиза е готова, а два дни по-късно шестте семейства са поискали достъп до нея. Към момента на брифинга документът все още не им е бил предоставен, твърди тя. От прокуратурата посочиха, че заключението ще бъде дадено на наследниците, които са заявили подобно искане, като заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова заяви, че по-голямата част от относимите молби на близките са уважавани.

Стела Майсторова, майката на Калушев, снимка: БНТ

Експертизата, около която възникна един от основните спорове, е в обем от 157 страници. Според държавното обвинение тя анализира психическото и емоционалното състояние на починалите, отношенията между тях, начина им на живот и събитията преди трагедията. Отделно осем вещи лица са работили по комплексна медицинска, балистична, физико-химична и техническа експертиза за случилото се под Околчица. Именно на базата на събраните до момента данни разследващите поддържат извода си за две убийства и последвало самоубийство в кемпера.

Майката на Николай Златков настоява, че семейството трябва да получи не обобщение, а самите доказателства, довели експертите до тези заключения. Асенова заяви още, че от 13 февруари иска трафичните данни от телефона на сина си, но до този момент не ги е получила. Тя постави въпроса дали са разпитани всички лица, за които близките са посочвали, че разполагат с информация, и защо кемперът под Околчица продължава да бъде част от активната работа по местопроизшествието. Според нея без тези отговори представената версия не дава достатъчно яснота за последните дни и часове от живота на Николай.

Разследването при „Петрохан“ остава по-неясната част от цялата картина. Там бяха открити телата на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, но прокуратурата все още не обявява окончателен механизъм за смъртта им. Разследващите посочиха, че теренът е голям, на мястото е имало пожар и продължават да се намират веществени доказателства. По информация, представена на брифинга, в кемпера под Околчица са намерени три гилзи, а при „Петрохан“ – четири. Въпреки незавършената работа по тази част прокуратурата заявява, че събраните досега доказателства не сочат участие на външни лица.

Снимка на БНТ от брифинга днес

Точно този извод е категорично отхвърлен и от майката на Ивайло Калушев Стела Димитрова-Майсторова и доведения му баща проф. Николай Майсторов. Те определиха представеното от институциите като манипулация и заявиха, че според тях шестимата са били убити. Близките на Калушев развиха и версия за политически мотив, но не представиха доказателства и не посочиха конкретни извършители. На въпрос кой според тях стои зад смъртните случаи те отговориха, че установяването на това е работа на прокуратурата.

На пресконференцията беше представена и информация за други направления, които вече излизат извън непосредствения въпрос кой и как е причинил смъртта на шестимата. По случая се работи по няколко досъдебни производства, включително за финансовите потоци към физически и юридически лица, свързани с групата. Наложени са предварителни обезпечителни мерки спрямо „Българска асоциация по екстремни спортове“, а отделно се проверява регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии. Назначени са данъчни ревизии и се изследват финансови операции на свързани лица и организации.

Трето досъдебно производство засяга частното училище, в което е учило загиналото 15-годишно дете. Прокуратурата проверява действията на длъжностни лица от учебното заведение, както и на служители от Министерството на образованието и Регионалното управление на образованието в София-област. Разследването обхваща спазването на нормативните изисквания, приема на ученици и издаването на документи, за които има съмнения, че съдържат неверни обстоятелства. Проверяваният период е от 2022 до 2026 г.

Напрежението по време на брифинга се засили и около заключенията от психологичните, психиатричните, сексологичните и други експертни изследвания. Част от представените оценки за Ивайло Калушев и отношенията му с млади хора бяха оспорени директно от присъстващите роднини. Близките настояха да разберат върху какви документи, свидетелски показания и други материали са изградени тези характеристики. Особено чувствителен момент настъпи и при въпросите за възрастта, на която Николай Златков се е запознал с Калушев – по думите на майка му той тогава е бил на 11 години.

От прокуратурата отхвърлиха внушението, че институциите и семействата се намират от двете страни на спор. Наталия Николова заяви, че единствената цел на разследването е установяването на обективната истина и подчерта, че делото не приключва с представения брифинг. Ако бъде доказано окончателно, че извършителят на убийствата под Околчица е починал, тази част от наказателното производство би била прекратена. Ако бъдат събрани други доказателства за престъпно поведение на живо лице, прокуратурата ще предприеме действия за привличането му към наказателна отговорност.

Към 14 септември най-категоричният официален извод остава ограничен до липсата на установени данни за външна намеса и до реконструкцията на събитията в кемпера под Околчица. За тримата загинали в „Петрохан“ механизмът на смъртта все още се изследва, а част от експертната работа не е приключила. Семействата, от своя страна, настояват да получат пълен достъп до материалите, върху които прокуратурата изгражда публично представената картина. Именно между тези две позиции остава най-голямото напрежение в разследването – институциите твърдят, че говорят чрез доказателствата, а близките настояват първо да видят самите доказателства.