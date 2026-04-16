Куриоз в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост

Автомобил „паркира“ в подлеза на Орлов мост. Колата се е спуснала по стълбите без шофьор, съобщи БНТ.
Няма данни за пострадали. Вероятно автомобилът е бил оставен без надзор.
В автомобила не е имало шофьор. „Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм Българската национална телевизия се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ“, сподели очевидецът на инцидента Христо Блажев.
По информация на „Фокус“ има полицейски екипи на място и за щастие няма пострадали хора.
Към момента липсват повече подробности за инцидента, но вероятно става дума за неправилно паркиране, тъй като над входа на подлеза има натоварени паркоместа.
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