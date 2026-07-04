04.07.2026 | 12:58

Уволниха съпругата на ексшефа на ДАНС от ВиК холдинга

Уволненият "вечен" шеф на НСБ оглави държавната капмания. Бившият екоминистър Манол Генов също е в новото ръководство

Ирена Георгиева и Деньо Денев

Пълна промяна в ръководството на „Български ВиК Холдинг“ е предприел строителният министър Иван Шишков. Сменена е формата на управление на държавното дружество – от двустепенна става едностепенна, назначен е нов директорски борд, сменен е изпълнителният директор Ирена Георгиева, която е съпруга на бившия шеф на ДАНС Деньо Денев. Това показват публикуваните документи в Търговския регистър. Регионалното министерство не е съобщавало за промените, уточнява Mediapool.

Под шапката на „Български ВиК Холдинг“ са 27 водни дружества, в които държавата притежанва от 51% до 100% от капитала им. Голяма част от тях са в тежко финансово състояние и през последните години създадената мегаструктура по времето на ГЕРБ с капитал от над 1 млрд. лева се превърна банка, която раздава кредити на закъсалите водни оператори.

Данните от финансовия отчет показват, че наличните средства, с които Водният холдинг разполага са 455 млн. лева към края на 2025 г. Очакваните кредитни загуби са в размер на 565 милиона лева. Причината е, че водните оператори не могат да погасяват отпуснатите заеми.

Новото ръководство

Вместо 8-членен Надзорен и Управителен съвет, сега „Български ВиК холдинг“ ще се управлява от 5-членен Съвет на директорите. Така управляващата „Прогресивна България“ спазва обещанието си за намаляване на администрацията с високи заплати. В допълнение новата форма на управление дава възможност за по-голяма гъвкавост и оперативност при работата, коментираха ВиК експерти. Промените в ръководството все още не са вписани в Търговския регистър, като назначеното ръководство е временно до провеждането на конкурс.

Венелин Денчев Шъков е избран за изпълнителен директор на Водния холдинг. 42-годишният воден специалист влиза в управлението като представител на държавата. Той има пълна проектанска правоспособност по водно строителство и преди да оглави държавната компания е работил в Столична община и различни държавни ведомства. В периода 2008 – 2016 г. е бил управител и едноличен собственик на „Пролинк груп“ ЕООД.

Венелин Шъков е бил в листата на Реформаторския блок за парламентарните избори през 2013 г. от 24 МИР София. По време на правителството на акад. Николай Денков за кратко е член на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (31 август 2023 – 9 февруари 2024 г.).

Изненадващо за председател на директорския борд е избран Пламен Цветков Манолов, който дни преди това е отстранен от спортния министър Енчо Керязов като изпълнителен директор на „Националната спортна база“. Манолов управлява държавната компания, която стопанисва всички големи спортни бази, в продължение на десетилетие, като натрупаната загуба на НСБ достигна 30 млн. лв. Преди дни Енчо Керязов обяви, че не е доволен от управлението на спортните обекти и обеща ревизия на всички договори с наематели.

Очевидно обаче качествата на Пламен Манолов са високо ценени от регионалния министър Иван Шишков и той го връща обратно в директорския борд на водния холдинг като „независим член“. 56-годишният Манолов не е експерт по ВиК, но вече беше част от управлението на холдинга по времето, когато Шишков беше служебен регионален министър в правителството на Гълъб Донев.

Според разследващият сайт Bird.bg Пламен Манолов е близък с Николай Копринков – началник на кабинета на Румен Радев. Лично лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов похвали Копринков, че е единствената фигура от „Прогресива България“, която се справя със задачите си. Дългата ръка на шефа на политическия кабинет на Радев прозира и при назначенията в друга държавна компания „Автомагистрали“, прочула се с раздадените милиарди по инхаус договорите за строителството на магистрала „Хемус“, пътя до Видин и укрепването на свалчища.

Пламен Николов е и член на Изпълкома на Българския футболен сюз. Завършил е висше образование с магистърска степен по специалност „Право“ и магистратура по „Маркетинг и мениджмънт“ в Университета за национално и световно стопанство.

Като независим в директорския борд на ВиК холдинга влиза и бившият министър на екологията Манол Трифонов Генов. 66-годишният социалист има опит във ВиК сектора, след като преди години беше изпълнителен директор на ВиК Пловдив.

Още един бивш депутат от БСП влиза в Съвета на директорите на водния холдинг, но като представител на държавата. Това е 49-годишният Любомир Бойков Бонев, който по професия е инженер. Той е управител на „Индустриална и логистична зона – Перник“ ЕАД, а заедно със съпругата си Верка има дялове в дружествата „М Контрол“ и „Стройкомпект АБ“, сочи справка в Търговския регистър.

Адвокатът Явор Владимиров Стойчев е петият член на Съвета на директорите на ВиК холдинга, като представител на държавата. Той е на 37 години и е активен участник в няколко фирми, сред които „Прима лекс консулт“, „Стойчев счетоводни услуги“, „Стар Джобс“ – за подбор на персонал, „Сълюшънс 2026“. Специалист е по недвижими имоти и отговаря за вписването на новото ръководство в Търговския регистър.