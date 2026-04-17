17.04.2026 | 18:52

Вместо да поиска имунитетите на 40 купувачи на гласове, по заповед на Пеевски Сарафов разследва премиера и МВР

Това е безобразие. Това е моделът „Пеевски-Борисов, категоричен е Ивайло Мирчев

„40 човека – депутати или кандидат-депутати – се опитват да подменят вота на гражданите и се крият зад имунитета си. Вместо прокуратурата да погне тях, тя започва разследване срещу премиера Гюров, министри и срещу главния секретар Кандев. Срещу единственото МВР, което през последните години показа, че може да се върши работа и че купеният вот може да бъде пресечен." Това заяви съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев. „Това е безобразие. Това е моделът „Пеевски-Борисов". Това се случва, когато от бункера на хотел „Берлин" Пеевски дава заповеди на Сарафов. Същият Сарафов, който днес се беше скрил под масата, когато поискахме да се срещнем с него и да го питаме защо пази имунитетите на кандидат- депутатите, които купуват гласове", категорен беше Мирчев. Той призова тази неделя да се гласува масово и да се сложи край на този модел. „Моделът „Пеевски-Борисов" трябва да бъде приключен, а Пеевски трябва да бъде изхвърлен от българската политика."