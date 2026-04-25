25.04.2026 | 19:15

Вносът на сурово мляко минава на пълен контрол

Досега са били анализирани едва 10% от вноса, а има риск от наличие на остатъчни антибиотици

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) вече ще проверява задължително всички пратки със сурово мляко и млечен концентрат, които влизат в България. И това ще става независимо дали млякото идва от Евросъюза или от трети държави.

Строгият контрол върху вносното мляко има за цел „да намали риска до пазара да стигат млечни продукти с остатъчни антибиотици в тях и да ограничи нелоялната конкуренция, от която страдат българските млекопроизводители“.

От съобщението на БАБХ става ясно, че досега са били контролирани едва 10% от количествата, внасяни в нашата страна.

Със заповед на изп.директор на Агенцията д-р Ангел Мавровски млякото, предназначено за преработка и продажба в България, ще бъде проверявано – и по документи, и физически – за идентичност и за остатъци от антибиотици и други лекарства. Пробите ще бъдат изпращане за анализ в акредитираните лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково.

Дирекциите по места ще докладват в Централното управление на БАБХ за броя на взетите проби, резултатите от анализите, установените нарушения и предприетите действия. Така би трябвало да се осигури по-добър надзор и проследимост по цялата верига – от доставката до крайния продукт.

Според съобщението вземането и изследването на пробите ще е за сметка на бизнес операторите, което най-вероятно ще оскъпи вносното мляко, тъй като похарчените за анализи суми по-скоро ще бъдат начислявани от вносителите върху цената на продуктите.