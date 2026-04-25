25.04.2026 | 11:35
Любка Качакова: Трябва да се слеят министерства, не можем да издържаме толкова раздута администрация
В Германия министерствата са 12, а у нас - 19

Първият тест дали новата власт ще направи реформи е структурата на кабинета,  зави в предаването „РадиоТочка“ Любка Качакова, бивш заместник-министър на околната среда и водите от НДСВ.

„Ако новите управляващи запазят броя на министерствата, които са 19, а в Германия има 12 министерства, това ще е сигнал. Бизнесът и данъкоплатците в България не можем да издържаме толкова раздута администрация. С 6,5 млн. души население ние сме като град-държава. … Могат да се слеят министерствата на културата и образованието с младежта и спорта, както и на икономиката с иновациите и с туризма. … Това е реформа, която изисква организация и не е лека, но е неизбежна“.

Според нея предстоящото управление на страната е с развързани ръце, защото има мнозинство, и „ако се стегнат и работят за държавата, за 1-2 години да я преобразят.

На МВР, на отбраната и на службите, не трябва да се посяга, смята тя.

По думите ѝ отговорността на Румен Радев е огромна, защото хората са гласували за него:

„Не трябва да се доверява на хора, които имат свой собствен дневен ред. От него зависи! Той трябва да вярва на собствените си преценки и на хората, на които има доверие“.

Много е важна целостта на парламентарната група на „Прогресивна България“, подчерта Любка Качакова.

„Няма власт, която да не изкушава и няма страна без корупция. Ние трябва да скъсаме с тази корупция чак в такива чудовищни размери“, посочи тя.

Ако пред 2001 г., когато НДСВ дойде на власт, някой ми беше казал, че след 25 години ще говорим за опазване на честните избори и на свободата на словото, че няма да имаме магистрала до Варна, нямаше да му повярвам, каза още тя.

