25.04.2026 | 19:11

Всички погледи към ГЕРБ: Ще има ли още оставки до понеделник

Партията търси изход след загубата на над 208 хил. гласа и историческия срив

Всички погледи в ГЕРБ са насочени към понеделник, когато лидерът Бойко Борисов събира ръководството на партията на работно съвещание в Пловдив. Срещата се очертава като една от най-напрегнатите за последните години, защото до нея може да се стигне до нови оттегляния на знакови фигури след слабия изборен резултат.

На форума ще бъде направен подробен анализ на вота, както и план за стягане на партийните редици. ГЕРБ загуби над 208 хил. гласа, което означава спад от 33% спрямо 2024 г.

Още няма официален отговор дали Борисов ще постави въпроса за промени в ръководството, избрано съвсем наскоро на конгреса през март. Напрежението вече проби на повърхността, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви в петък, че напуска Изпълнителната комисия на партията. Оттеглянето му изненада мнозина.

Само дни преди изборите Борисов възложи именно на Тодоров и на бургаския кмет Димитър Николов специална роля за поддържане на структурите и решаване на проблемите по места. Още по-показателно е, че във вторник Тодоров беше до Борисов в София при първата публична изява на лидера след вота. Тогава за оставки не се говореше. Кметът на Стара Загора заяви, че ГЕРБ трябва да се върне към антикорупционния профил, с който партията е създадена.

В Стара Загора резултатът на ГЕРБ е малко под средния за страната. Партията губи един мандат и ще има двама депутати вместо досегашните трима. Отливът там надхвърля 11 хил. гласа. В Пловдив са извикани кметове, областни координатори, новоизбраните депутати, както и кандидати, които не успяха да влязат в парламента.

Разговорите няма да бъдат леки, коментират участници в срещата. Очаква се ръководството да обсъди и първите действия на ГЕРБ като опозиция в новия парламент. Засега няма яснота дали медиите ще бъдат допуснати до събитието. Съвещанието ще се проведе в изискан хотел в центъра на Пловдив.