13.08.2026 | 20:47

Защо Бургас, а не София: Свикват протест пред БНТ заради „Евровизия 2027“, заподозряха и “руска хибридка”

Решението песенният конкурс да се проведе на морето взриви социалните мрежи

У нас вече за всичко се протестира – срещу американските самолети в Безмер, срещу лятното часово време, а сега и срещу решението „Евровизия 2027“ да се проведе в Бургас. Само няколко часа, след като решението беше обявено на живо по обществената телевизия, социалните мрежи завряха.

Недоволните от пренебрежителното отношение към столицата набират скорост и достигнаха критична маса дори за протест. Lupa.bg видя, че във фейсбук усилено се търсят ентусиасти за такъв.

Планира се той да се проведе в петък, от 18.00 ч., пред сградата на Българската национална телевизия в София.

А като причина се изтъква несъгласието с решението на оценителната комисия на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) да избере Бургас пред столичната кандидатура за домакинство на музикалния конкурс.

Някои общински съветници в София открито обявиха, че решението е съмнително. „Искам да видя черно на бяло как е оценена всяка кандидатура. БНТ организира процедурата, обяви изискванията и заедно с EBU стигна до избора на домакин. А подготовката за „Евровизия 2027“ е оглавена от вицепремиера Иво Христов. И точно тук вече има още един въпрос, който не може да бъде заобиколен. Иво Христов трябва да покаже, че политическите му отношения и политическите му оценки за София нямат никакво отношение към начина, по който държавата ще работи с града“, написа например зам.-председателят на СОС Бонка Василева, като се тагна като заинтересована от протеста.

Пиарът на ПП Найо Тицин също избухна недоволен: „Положението е „Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора“. Отговорникът по пропагандата и културно масовата дейност, Иво Христов реши: Няма да е София. Бургас ще е домакин на ЕВРОВИЗИЯ 2027г.! Честито!!!“.

Коментарът на Емил Джасим пък е направо брутален: „Даването на домакинствогто на ЕВрозивия на Бургас от страна на Радев и алкохолното петно И.Х. е пореден пример за тясната им колаборация с Борисов и Пеевски. Страшно борене на модела пада, няма що„.

Не липсваха и ироничните подмятания: „Демократичната общност няма да се примири с поредната геополитическа катастрофа! БНТ и Европейският съюз за радио и телевизия дръзнаха да изберат Бургас за Евровизия, а не София! Милионите избиратели на ППиДБ вече се вдигат като един срещу очевидната руска хибридна операция. Днес Евровизия, утре борш и пелмени вместо бургер от киноа, спирулина и активен въглен в безглутенова питка от елда. Всички пред БНТ: София, а не БургаZ!“, коментира на своята страница Светослав Трайков. А колко от всички изказали се днес ще дойдат пред БНТ, ще видим утре.