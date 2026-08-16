16.08.2026 | 21:12

Злато за България: Стилияна Николова стана световна шампионка

Възпитаничката на Валентина Иванова получи 30.150 точки във финала

Злато за България! Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българската грация триумфира във финала с 30.150 точки и стигна до първата индивидуална световна титла в кариерата си.

Възпитаничката на Валентина Иванова показа силно съчетание в битката за медалите и получи най-високата оценка във финала на бухалки. Резултатът й е 30.150 точки, като отделните компоненти са D 13.400, A 8.350 и E 8.400.

Триумфът във Франкфурт донесе на Николова световното злато на един от уредите, на които тя вече има сериозни успехи. Сега към тях се прибавя и най-голямото отличие от световен шампионат в индивидуалната надпревара.

От Българската федерация по художествена гимнастика коментираха победата с посланието, че България вече има своята световна шампионка на бухалки. Поздравления бяха отправени към Стилияна Николова, личния й треньор Валентина Иванова и целия български щаб.

Световната титла във Франкфурт идва след редица силни представяния на Николова през последните години. Българката вече е печелила златни отличия на големи международни състезания, а успехът на бухалки на световния шампионат добавя нов връх в кариерата й.

Именно на бухалки Николова спечели и европейската титла във Варна през 2026 г. Тогава тя получи 29.750 точки във финала и за втора поредна година стана европейска шампионка на този уред.

Във Франкфурт залогът беше още по-голям. На финала на 42-рото Световно първенство Стилияна Николова излезе за България и завърши надпреварата на първото място с 30.150 точки.

Златният медал на бухалки вече поставя името на Стилияна Николова сред световните шампионки в художествената гимнастика. За самата състезателка успехът е първа индивидуална световна титла, а за България – ново златно отличие на най-голямата сцена.