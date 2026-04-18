24 часа преди изборите МФВ заповяда на България: Замразете пенсии и заплати

Международният валутен фонд предупреди най-бедната държава в ЕС: „Новото правителство на България се налага да преразгледа фискалната политика. Това може да се направи, например, като се обърне внимание на бързия ръст на заплатите в публичния сектор и на автоматичната индексация на социалните плащания…“
Преведено на разбираем за бг-плебса език, МВФ ни нарежда да премахнем „Швейцарското правило“, по което на 1 юли пенсиите се индексират, съобразно ръста на инфлацията и осигурителния доход. Сиреч, новото правителство трябва да замрази и пенсиите, и заплатите в държавния сектор.
В Деня за размисъл, 24 часа преди вота, 2 милиона български пенсионери да си отворят очите и зачеркнат партиите, които ще козируват на МВФ – първите четири по социологическите прогнози. Евроатлантически до една.
Добре дошли в Клуба на богатите и на Кристалина Георгиева!
Горната препоръка не касае абонираните за ГЕРБ и ПП-ДБ държавни служители и офисен планктон.
Велизар Енчев
