18.04.2026 | 21:09

Руснак уби 6 души при стрелба в Киев и взе заложници (видео)

Спецчасти убиха мъжа в магазин, където държеше заложниците си

Най-малко шестима души са загинали, а други са ранени, след като стрелба в Киев. Убиецът взе заложници в супермаркет, пише Би Би Си.

Инцидентът се случи в южния район Холосиевски. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко заяви, че мъжът, който живее в района, започнал да стреля по хора на улицата, а след това взел други за заложници в близък супермаркет.

Клименко каза, че нападателят е бил убит в супермаркета след престрелка с полицията. Мотивът му засега не е ясен.

Точният брой на жертвите също остава неясен, но кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че най-малко 15 души са били ранени. Десет от тях, включително едно дете, са били откарани в болница.

Кличко заяви, че повечето от загиналите са били убити на улицата. Една жена, за която се смята, че е на около 30 години, по-късно е починала в болницата.

Полицейските преговарящи са разговаряли със стрелеца около 40 минути, докато той е бил в супермаркета, каза Клименко. Той описа мъжа като „действащ хаотично“.

„Опитахме се да го убедим, осъзнавайки, че там има ранен човек“, обясни той, добавяйки, че нападателят не е отправил никакви искания.

„Предложихме да донесем превръзки, за да спрем кървенето и така нататък. Но той не отговори, така че беше дадена заповед да бъде неутрализиран, особено след като уби един от заложниците.“

По-късно четирима заложници бяха освободени, съобщи украинския президент Володимир Зеленски.

Генералният прокурор на Украйна Руслан Кравченко идентифицира стрелеца като 58-годишен мъж от руската столица Москва и заяви, че той е използвал автоматично оръжие, за да извърши смъртоносното нападение.

Оръжието, използвано от нападателя, е било официално регистрирано, съобщиха властите. В момента се разследват обстоятелствата около издаването на разрешителното, както и самото нападение.

В апартамента на мъжа е избухнал пожар, заявиха официални представители, след непотвърдени съобщения, че той е взривил взривно устройство. Кличко заяви, че стрелецът е предизвикал пожара.

Макар Киев често да е обект на атаки по време на продължаващата война с Русия, стрелби от този вид са редки в града.