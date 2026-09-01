01.09.2026 | 21:56

5 мъже и 3 жени са задържани за имотна измама в София

Използвани са неистински документи

Снимката е илюстративна

Петима мъже и три жени са задържани при полицейска акция за предотвратяване на имотна измама, съобщи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков във вторник.

Всички те са български граждани и са на възраст между 21 години – на колкото е купувачът на имота, и 72 години – на колкото е продавачът на имота.

Пелтеков обясни, че това е поредната полицейска операция в тази насока, при която е неутрализиран опит за измама с имущество на починала българска гражданка. Информацията за предстоящата сделка е получена в СДВР на 10 август, въз основа на която са проведени различни оперативно-издирвателни мероприятия. Получени са данни, че днес предстои извършването на сделка с имот на починалата жена.

Гражданинът, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско завещание от жената, която е починала през 2008 г. През 2020 г. той обявява пред нотариус във Враца завещанието. След предоставяне на други документи получава констативен нотариален акт.

Веднага след това една част от земите, които е придобило с фалшивото завещание, лицето е продало в Козлодуй, а днес прави опит да продаде имот в центъра на София. През 2022 г. колеги са се усъмнили и са извършили проверка. Потвърдено е, че завещанието е фалшиво, разказа Пелтеков.

Наказанието е под 3 г., а НК позволява то да бъде заменено с административна санкция от 1000 лева. Единствената наследница на починалата е нейна племенница, която е поставена под запрещение в дом за граждани за социални грижи в Смолян, съобщи още директорът на СДВР.