01.09.2026 | 22:05

Путин: Ще ме обесят, ако не запазя Донбас

Ситуацията в най-близкия кръг на руския президент става все по-напрегната, а осъзнаването за възможен крах се засилва с всеки изминал ден

Страх за собствения му живот раздира руския президент Владимир Путин, ако войната в Украйна приключи без пълното превземане на Донбас. Кремълският лидер е изключително притеснен за личната си безопасност, докато сред руското общество и висшите елити расте с пълна сила недоволството от продължаващия военен конфликт, пише The Economist.

Ситуацията в най-близкия кръг на руския президент става все по-напрегната, а осъзнаването за възможен крах се засилва с всеки изминал ден.

„Ще ме обесят“, казал Владимир Путин пред свои довереници в един от моментите на войната.

Настроенията сред управляващия елит в Москва са все по-мрачни. Основният проблем за тях не са само икономическите затруднения или липсата на ясен военен успех, а губенето на ценно време. Според вътрешни хора близо петте години бойни действия вече се възприемат като пълен провал.

„Нараства усещането, че императорът е гол“, коментира член на руския елит.

Текущата военна ситуация е неустойчива и Кремъл не може да си позволи да я остави в сегашното състояние.

Икономическите ресурси и политическият капитал на страната се пилеят с бързи темпове.

„Инерционните сценарии са неблагоприятни за Кремъл“, заявява запознат източник.

Въпреки че Русия разполага с достатъчно ресурси и репресивен апарат, за да продължи с боевете, възприятието за войната вътре в страната става все по-решаващо за оцеляването на режима.

Управлението на Кремъл се ръководи от престъпната логика никога да не се показва слабост. За да разчупят безизходицата, руските власти могат отново да прибегнат до рязка ескалация, включително чрез засилване на хибридната война и саботажите срещу западните съюзници на Киев.

Западните разузнавателни агенции смятат, че Москва подготвя удари срещу европейски фабрики, които произвеждат оборудване за военните нужди на Украйна. В същото време не се очаква пряка военна конфронтация с НАТО.

Скрити планирани удари

Наред с евентуалните действия срещу западни обекти, Русия подготвя и нови атаки по съседната си държава. Руското Министерство на отбраната вече официално обяви, че е започнало подготовка за нови масирани удари срещу украинските енергийни съоръжения.