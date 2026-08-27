27.08.2026 | 21:12

Арестуваха още трима за убийството на Георги Кузев

И те са нанасяли удари по тялото на мъжа, по дрехите им е имало кръв

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми и задържа още трима непълнолетни за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Двама от тях са на 17 г., а един на 15 г. Те са обвинени за това, че на 4 август, в съучастие с още петима обвиняеми на възраст от 14 до 17 г., умишлено са убили мъжа.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството.

Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев.

Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа.

На 28 август Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица – шест момчета и две момичета.

Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“.