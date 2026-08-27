27.08.2026 | 21:18

Българка оцеля в ада в Непал: Изведнъж полетяха прах и камъни, всички започнаха да бягат

Сузана Алексиева се спасила по стълбище нагоре по планината, прекарала нощта в колиби за животни и на следващия ден била евакуирана с военен хеликоптер до Катманду

Българката Сузана Алексиева е сред оцелелите след катастрофалното бедствие в Непал, което отне стотици животи и остави над 1300 души в неизвестност.

Тя преживяла стихията буквално на метри от огромната кална вълна, която помете пътища, мостове, гранична инфраструктура и цели селища. „Изведнъж нещо започна да хвърчи във въздуха – прах, камъни. Местните екскурзоводи започнаха да скачат през прозореца и да викат, че всички трябва да слезем от автобуса“, разказа Алексиева пред bTV.

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Групата ѝ се придвижвала бавно към границата между Непал и Китай след нощ на проливен дъжд. Пътищата били в изключително лошо състояние, а автобусите чакали ред, за да преминат граничния пункт. Тогава идва първият знак, че нещо чудовищно се случва нагоре по долината – въздухът се изпълва с прах и камъни, а местните водачи разбират опасността секунди преди туристите. Групата ѝ се придвижвала бавно към границата между Непал и Китай след нощ на проливен дъжд. Пътищата били в изключително лошо състояние, а автобусите чакали ред, за да преминат граничния пункт. Тогава идва първият знак, че нещо чудовищно се случва нагоре по долината – въздухът се изпълва с прах и камъни, а местните водачи разбират опасността секунди преди туристите.

Спасението се оказало на няколко метра от тях. До мястото, където били спрели автобусите, имало стълбище, водещо нагоре по склона. Сузана и останалите започнали да се изкачват възможно най-бързо, докато под тях реката се превръщала в разрушителна стихия. „Най-големият ни късмет беше, че там имаше стълбище. Ние просто се изкатерихме нагоре по планината“, разказва тя.

Картината, която вижда от височината, остава трудно описуема. Реката правела завой точно под мястото, където се намирали, а огромната вълна се ударила в скала, върнала се назад и започнала да образува мощен водовъртеж. „Никога не съм виждала нещо подобно“, казва Алексиева. По думите ѝ в първите минути не е имала време да осъзнае мащаба на разрушенията – инстинктът за оцеляване е бил по-силен от страха.

Истинският ужас дошъл малко по-късно, когато до спасилите се започнали да достигат местни жители. Една жена разказала, че е единственият оцелял човек от своето семейство и че домът ѝ вече не съществува. Тъкмо тогава туристите започнали да разбират, че под тях не е минало просто наводнение, а вълна, която е изтрила цели човешки съдби.

Сузана разказва и друг тежък детайл – техният екскурзовод им съобщил за хеликоптер, който според него се е разбил по време на евакуационна операция. Към момента тази информация остава част от разказа на водача и не бива да се приема като независимо потвърден факт.

След първоначалното спасение групата се изкачила още по-високо, където имало площадка, достатъчно голяма за по-голям военен хеликоптер. Нощта обаче трябвало да бъде прекарана там. Хората били настанени в колиби за животни, без нормални условия, но вече извън непосредствения път на стихията.

Тогава идва и другата страна на историята – бързата реакция на непалските служби. Военни доставили храна, а през цялата нощ полицаи обикаляли района и проверявали дали хората са добре. На сутринта обещаната евакуация започнала. Първо били изведени местните жители, а след това и чуждестранните туристи.

Алексиева първоначално била транспортирана до военен пункт, където медицински екип прегледал оцелелите и записал имената им. След това четири жени, сред които и българката, били качени на малък хеликоптер и откарани до Катманду. От летището ги поела линейка и им било предложено да бъдат транспортирани до болница или до дипломатическо представителство.

Проблемът бил, че паспортът на Сузана останал у водача на групата, с когото връзката била прекъсната. Българският посланик в Индия д-р Николай Янков заяви, че е напълно възможно водачът да е загинал, но към момента няма официално потвърждение за съдбата му. По думите на посланика няма данни той да е български гражданин.

Случаят със Сузана създаде и известно объркване в първите часове след катастрофата. Името ѝ било включено в списъка на Националния туристически борд на Непал с изчезнали чужденци, докато българските дипломатически служби вече били установили контакт с нея. След бърза проверка станало ясно, че става дума за същата жена и тя е в безопасност.

С това обаче тревогата за българите в региона не приключва. Министерството на външните работи съобщи, че китайските власти са уведомили България за друг български гражданин, който остава в неизвестност след наводненията в Тибет и Непал. Паралелно с това група от 15 българи се намира в Тибет и е в безопасност, но заради разрушения граничен пункт все още няма яснота по какъв маршрут ще се върне обратно към Непал или към друга точка за прибиране в България.

Туроператорът, който отговаря за тази група, заяви, че всички са живи и здрави и разполагат със сателитен телефон и устройство за проследяване в реално време. Ако границата остане затворена, един от вариантите е групата да се придвижи към Лхаса или дори към Пекин. На фона на трагедията това вече е логистичен проблем, а не въпрос на оцеляване.