Скандалът с гривната на избягалия бургаски арестант се разраства

Скандалът с липсващото проследяващо устройство от електронната гривна на домашния арестант в Бургас Стоян Колев се разраства. Въпросното лице изчезна от дома си и вече дни наред се подиграва на МВР с онлайн послания и видеа.

След като вътрешният министър Иван Демерджиев се шокира, че устройството не е разполагало с функция за постоянно проследяване на местоположението на Колев, в МВР настана пълно мълчание. И до момента не е ясно кой е виновен за липсата на проследяване, защо МВР мълчи и не предприема действия за откриване на виновника, защо мълчат министрите на вътрешните работи и на правосъдието, към когото е контролиращият дейността орган – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

Стоян Колев беше поставен под домашен арест във връзка с обвинения за хулигански прояви на пътя. Впоследствие той напусна дома си в бургаския квартал „Славейков“ и местонахождението му стана неизвестно.

Случаят предизвика сериозен обществен интерес, най-вече защото самият Колев не остана скрит от публичното пространство. Докато беше издирван, продължи да публикува видеа в социалните мрежи, а в част от тях коментира действията на властите и собственото си бягство.

Именно това доведе до множество сравнения с други нашумели случаи на издирвани лица, които успяваха да комуникират публично, докато органите на реда ги търсят. Сред примерите, които отново бяха припомнени, е случаят с Васил Михайлов от Перник, известен като „прокурорския син“. Докато се укриваше от правосъдието, той също публикува видео в интернет. Впоследствие беше задържан от ГДБОП след над 10 месеца издирване.

Твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че устройството не е разполагало с функция за постоянно проследяване на местоположението му породи десетки иронични реакции в интернет. Потребител се запита какъв е смисълът от гривната, ако чрез нея не може да бъде установено къде се намира обвиняемият. Случаят предизвика и въпроса за ефективността на контрола върху хората, поставени под домашен арест.

След изчезването на Колев прокуратурата поиска мярката му за неотклонение да бъде променена от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Съд постанови такава мярка задочно. По собствените твърдения на Колев вече се намирал извън страната.