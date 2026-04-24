24.04.2026 | 22:16

Асен Василев изхвърли Манол Пейков от следващия парламент

Народен представител от Хасково ще стане бившият председател на "Зелено движение" Владислав Панев

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че става депутат от Пловдив, след като коалиционните партньори от „Демократична България“ – „Да, България“ и ДСБ – не се разбрали кой от техните кандидати да стане народен представител.

„Говорих с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България“ и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати“, написа във Facebook Асен Василев.

Той посочва, че избрал да стане депутат от Пловдив като „уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции“.

Това означава, че народен представител от Хасково ще стане бившият председател на „Зелено движение“ Владислав Панев, който на този вот беше кандидат за депутат от квотата на ДСБ. Ако Василев беше предпочел Хасково, тогава Панев щеше да остане извън парламента.

Изглежда, че от Пловдив депутат ще бъде не Манол Пейков, а съпартиецът му и негов приятел Чило Попов, който го измести от второто място с преференции.

„Най-естественото и справедливо нещо при така стеклите се обстоятелства е Чило да получи депутатско място, а Асен сам да вземе решението си откъде да влезе – от Пловдив или от Хасково. Смятам, че е крайно време да приключим със словесната фехтовка на тема „кой е по-по-най“ – и да дадем възможност на Асен Василев да вземе възможно най-спокойно своето решение. Този избор не е въпрос на пазарлък между партиите и аз нямам намерение да участвам в такъв“, написа преди ден Манол Пейков във Facebook.

Тогава той обяви, че ако решението е в парламента да влезе Владислав Панев, когото приема „като приятел и колега от минали Народни събрания“, ще го приеме „със спокойствие, оптимизъм и с дълбоката увереност, че той ще бъде полезен за коалицията не само със своите знания и експертност, но и като неподражаема личност с богати и разностранни интереси“.

„Що се отнася до мен – чувствам се удобно в кожата си. И имам ужасно много неща за вършене извън парламента – градски проекти; обществени проекти; дарителски проекти; бизнес проекти“, посочи в четвъртък Пейков.

До коалиционното напрежение по въпроса за това дали Пейков ще стане депутат и ако да, то кой ще изпадне от парламента – Панев или Попов, се стигна след многобройни публикации в социалните мрежи в подкрепа на това Пейков да стане депутат.

Пейков и Чило Попов водеха заедно кампанията си в Пловдив. В посления ден на предизборната кампания Манол Пейков посочи, че за пръв път е на избираемо място, което означава, че не се налага да напрягам мишци за всяка преференция“ и призова избирателите да гласуват за Чило Попов. След вота се разбра, че Попов е изместил Пейков от второто място, а формацията ще има двама народни представители от този избирателен район.

„Когато организирахме и проведохме преференциалната кампания на Чило Попов, целяща да обърне внимание върху решаващата му роля в многобройните ни съвместни инициативи, за които (от доста време насам) кредит получавам основно аз, бяхме съвършено наясно, че съществува риск той да ме прескочи (имайки предвид също така факта, че Чило вече има и солидна органична популярност в Пловдив)“, написа преди ден Пейков.