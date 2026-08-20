Атанасов: Издигат Гюров за президент до дни, негова работа е да преговаря с Борисов

Инициативен комитет ще издигне до дни Андрей Гюров за кандидат-президент, а негова работа е да преговаря с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да стане общ кандидат на дясноцентристките сили, обяви бившият председател на ДСБ Атанас Атанасов пред „Нова телевизия“.

Той разкри, че вече има подготовка за създаването на инициативен комитет и план за провеждане на предизборна кампания.

„Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, съобщи Атанасов кога започва официалното промотиране на бившия служебен премиер.

По думите му целта е да бъде мобилизирана „проевропейската демократична общност“ и да бъде избегнато разпиляването на гласове. „Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, заяви Атанасов, който нарече „Прогресивна България“ „нова социалистическа партия“.

Според зам.-председателя на Народното събрание при пълното парламентарно мнозинство и еднопартийно правителство на ПБ, изборът на Илияна Йотова за титулярен президент би бил „на практика заплаха за демократичните устои в България“.

Борисов в негов стил направи връзка с „Евровизия“ и каза: „взеха ни най-силния кон“, коментира Атанасов изявлението на лидера на ГЕРБ за кмета на Бургас Димитър Николов, който обяви, че няма да се кандидатира и ще се посвети на организацията на домакинството на песенния конкурс.

В отговор на въпрос Атанасов каза, че Гюров би следвало да преговаря с Борисов за подкрепа.

„Това е работа на кандидата за президент, който ще се кандидатира с инициативен комитет като независим. Ние, политическите партии, сме му дали много отдавна нашата подкрепа и можем да помагаме, но от втора линия“, каза бившият председател на ДСБ.