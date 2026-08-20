20.08.2026 | 11:37

Стоян Колев вдигнал скандал в банка, липсвали му 2000 евро от сметката

Те изчезнали, когато той бил в ареста

Тиктокърът Стоян Колев, който в момента е под домашен арест, твърди, че от банковата му сметка са изчезнали около 2000 евро по време на задържането му. По думите му проблемът възникнал, след като разследващите иззели телефоните му.

Така Колев останал без достъп до банковите си приложения и не можел да проследи движенията по сметките си.

От банката вече му предложили да възстановят около 500 евро, но ако твърденията му са верни, над 1500 евро остават неизяснени.

Самият инфлуенсър бил категоричен, че не знае кой е наредил или извършил транзакциите. Случката дотолкова го разочаровала, че Колев решил занапред да използва услугите на друга банка.

Междувременно срещу 39-годишния тиктокър вече има внесен обвинителен акт

Прокуратурата го предава на съд за няколко нарушения, свързани със случилото се на 16 и 19 юни. Колев е обвинен, че на автомагистрала „Тракия“ е шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал е опасно други автомобили и е размахвал въздушна пушка от автомобила си. Според прокуратурата химико-токсикологично изследване е потвърдило и употреба на кокаин преди шофирането.

След задържането му той прекарал време в ареста, а по-късно съдът му наложил мярка „домашен арест“. Именно през този период, по думите му, установил и липсата на парите от банковата си сметка.

Към момента обаче остава въпросът кой е извършил спорните операции и дали действително става дума за неправомерно изтеглени или преведени средства. Това предстои да бъде изяснено.