18.04.2026 | 10:17

Автобус помете паркирани коли в Хасково

Електрически автобус от градския транспорт в Хасково помете три паркирани коли на улица „Панорама“.

Инцидентът станал около 7:00 часа тази сутрин.

Шофьорът на електрическото превозно средство по линия № 3 загубил контрол над него и се блъснал в автомобилите, които при удара са се преобърнали и са застанали една върху друга, съобщи БНТ.

Няма пострадали хора при инцидента. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Щетите тепърва ще се изясняват.

Градският транспорт в Хасково е на общинското дружество „Тролейбусен транспорт“.