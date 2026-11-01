01.11.2026 | 9:40

България избира президент на балотаж между Гюров и Йотова

Гласуването започна с по-ниска избирателна активност от първия тур

Българските граждани избират днес своя седми президент. На балотажа се изправят кандидат-президентските двойки Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев. На оспорвания първия тур миналата неделя Йотова и Вълчев получиха 528 951 гласа, а Гюров и Кандев 486 232 гласа.

Близо 6,6 милиона души имат право на глас на днешните избори. Вотът ще се проведе в близо 12 700 секции.

По новите изборни правила вотът е само на машина в секциите с 300 и повече избиратели.

Секциите с машини в страната са около 9300, а в тези, в които избирателите са над 780, ще има поставени по две машини.Секциите извън страната са 613 в 60 държави. Най-много са в Обединеното кралство, Турция и Германия.

Изборният ден започна в 07.00 часа и ще приключи в 20.00. Първите избиратели вече упражниха правото си на глас.

Ако има опашки пред избирателните секции може да бъде удължен с 1 час до 21 часа.

По-ниска избирателна активност от първия тур

0,4% е избирателната активност към 8:30 ч. на балотажа, сочат данните на „Маркет Линкс“. Според „Тренд“ избирателната активност към 8:00 ч. е 0,8%.

Активността е малко по-ниска в сравнение с първия тур на 25 октомври по същото време. Тогава „Маркет линкс“ измери 0,5%. Екзитполът на социологическата агенция „Тренд“ показа други данни – 1.1% активност към 8.00 часа.

Празни секции бележат изборите в Турция

Изборният ден за втория тур в Турция започна с малко гласували и почти празни коридори, предава „Нова телевизия“. В една от най-големите секции в Истанбул – в квартал Авджалар, до урните са отишли малцина. Въпреки очакванията активността да се повиши, лошото време в града и затрудненията пред гласоподавателите засега не водят до сбъдване на тези прогнози.

Във втория час от началото на изборния ден в секцията в Авджалар бяха гласували едва 18 души, съобщи председателят на комисията Арзу Ипек. По думите ѝ новото изискване за попълване на декларации на български език създава сериозни затруднения най-вече за възрастните избиратели. По-младите намират начини да се справят, като използват онлайн преводачи. От комисията все пак очакват в следобедните часове да има леко повишение на избирателната активност в сравнение с първия тур.

В Австралия пък се наблюдава повишаване на избирателната активност в сравнение с първия тур. „В момента имаме 133 души, което е доста повече от миналия път, когато бяха 121. Сега е 12:10 часа и имаме още три часа и половина. Надяваме се, че броят наистина ще надмине този от миналия път“, коментира в ефира на bTV председателят на българската общност в Сидни Влади Прохорова-Христов. „Видяхме толкова много хора, които ги нямаше миналата неделя. Смятам, че доста повече са осъзнали и са знаели, че ще има още едни избори. Както обясних, разстоянията тук са огромни. Днес имаме човек, който идва от 130 километра. Пет часа му е отнело пътуването в двете посоки, за да дойде да гласува по своя собствена воля. Ето това желание се надяваме да го има и в България, не само в Сидни“, коментира тя.