01.11.2026 | 9:45

Как започна изборният ден в Кърджали и в Турция

Липсата на агитация от кандидатите в южната ни съседка и изискването за попълване на декларация за гласуване на място - сред факторите за ниската активност

Без видима мобилизация – поне не и в ранните часове на деня – започна изборният ден в Кърджали и в Турция.

За това свидетелстват кореспонденции на обществените БНТ и БНР.

Вотът в т.нар. бастион на ДПС Кърджали, както и сред сънародниците ни в южната ни съседка, се следи „под лупа“ този път и заради липсата на мобилизация на първия тур. Традиционно в тези райони се наблюдава голям брой желаещи да подадат гласа си, но кореспонденции от първия тур показаха, че сред местното население от Движението са водили „антикампания“ – с призив да не се гласува.

Преди седмица още „пресни“ бяха арестите и задържанията на знаковите кметове на лидера Делян Пеевски – на Кърджали, Белица и Сунгурларе (последните двама са и с повдигнати обвинения, б.р.).

Предвид разликата от около 40 000 гласа между кандидатите Илияна Йотова и Андрей Гюров, гласуването на симпатизантите на ДПС обаче, се разглежда като възможно ключово за избора.

В област Кърджали на първия тур на президентските избори беше отчетена изключително ниска избирателна активност – под 8,51%.

Изборният ден започна и в най-голямото средно училище в Южна България – „Петко Рачов Славейков“ в Кърджали. Там са разкрити и най-много избирателни секции на едно място в града. В първите минути след началото на гласуването все още нямаше ранни гласоподаватели, предава БНТ. В областта има 546 избирателни секции, а хората с право на глас са над 270 000. В една от секциите – номер 135, по списък трябва да гласуват 600 души.

В малките населени места хората разказват, че между двата тура не е имало активна предизборна кампания. По думите им обаче плакатите на една от кандидатпрезидентските двойки са били видимо повече.

Интересен коментар идва и от изселническите организации в Турция. Според техни представители този път хората са се почувствали пренебрегнати по време на кампанията, а местните медии проявяват все по-слаб интерес към изборите в България. Изселниците посочват три основни причини за ниската избирателна активност на първия тур – липсата на предизборна кампания, честите избори в България през последните години и по-важните и неотложни проблеми, пред които са изправени в южната ни съседка.

Изборният ден в Турция започна в 78 секции и час по-рано от този в България. След като на първия тур в Турция гласуваха само около 7800 души, въпросът на балотажа е дали тази активност ще се увеличи. Като сериозна причина за малкия брой гласоподаватели беше сочено изискването заявленията за гласуване, подавани в самия изборен ден, да бъдат попълвани пред членовете на избирателната комисия. Това е затруднение за хората, които не могат свободно да пишат на български език. От друга страна, обаче, голяма част от над 13-те хиляди души, които бяха подали предварително електронни заявления за гласуване, също не се явиха пред урните на първия тур.

„Предварително подадените заявления в Чорлу и Ергене, където по традиция и е най-силна, най-голяма избирателната активност, бяха многократно повече от гласувалите на първи тур. И по тази причина се надяваме на втори тур да имаме не само рекордьора ни на първия тур „Шейхсинан – 1″ с 345 гласа, а надяваме се и в останалите секции в консулския окръг, в Чорлу и Ергене, където има около 500 подадени заявления за всяка секция, да гласуват повече избиратели, защото те могат да гласуват без да подават в дена на изборите декларация“, обясни генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.

В Истанбул Рафет Улутюрк от сдружение „Бултюрк“ припомни липсата на предизборна кампания: „За първи път нито една партия не е дошла в Турция да иска вот. Значи никой не иска гласа на турците и затова те просто не знаеха какво да направят. Ще има повече пак. Избирателите ще са по-активни„, прогнозира Рафет Улутюрк за гласуването на балотажа.