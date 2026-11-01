„Булката-беглец“ Деница Минчева, шефка в столичния завод за боклук, открадна €850 000 от мъжа си и офейка

Професия „булката-беглец“. Такава роля си е избрала Деница Минчева, шефка в общинско предприятие на подчинение на столичния кмет Васил Терзиев, която е обект на две досъдебни производства. Причината – палавницата обрала от дома на мъжа си €812 917 кеш и куп скъпа плячка за общо над 850 хиляди евро, пише в. „Уикенд“, като се позова на свой източник в Софийската районна прокуратура.
Лошото е, че това е съпруг №2, който се оказва прелъстен и изоставен. А най-лошото е, че амазонката с джебчийски манталитет е мениджър в Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което столичани наричат просто завода за боклук. „Деница е опасна! С нейното лошо кредитно досие и палав нрав не й остават много начини да спастри сериозна сума, освен да я открадне“, коментира нейна дружка.
Проверката ни показа, че Деница Минчева е назначена на високата позиция „мениджър обработка на данни“ в общинското предприятие в последния работен ден на бившия шеф на завода Николай Савов, който е бил директор от неговото създаване през 2013 г. до 2016 г., когато е изритан, след като закупил от частна фирма такова огромно количество хигиенни материали като тоалетна хартия, че не е имало място, където да ги съхраняват и служители били принудени да ги тъпчат на всевъзможни места, дори под стълбите в предприятието. През ноември 2023-а обаче Васил Терзиев изненадващо го връща на поста.
Николай Савов бе сред осъдените от ВКС за авария в „Кремиковци“ от 10 януари 2004-а, при която загинаха трима работници. Същият този капацитет назначава Деница Минчева в деня на уволнението си на 23 юли 2026 г., а от 24 юли заводът за боклук се управлява от новия шеф Юлиян Даскалов.
Драмата с булката-беглец и изчезването на близо 813 000 евро кеш, достойна за филмиране от Гай Ричи, започва на 26 юни, когато съпругът на Деница я информирал, че през уикенда ще отсъства, защото отива на лов. В сигнала до Софийската районна прокуратура, с който разполага редакцията, бизнесменът уточнява, че жена му реагирала остро и се сопнала, че ако забегне по чукарите да гони дивеч, ще си събере багажа и ще го напусне. За капак го заплашила, че щяла да го „съсипе“, като използвала името на своята братовчедка Светлана, прокурор в Софийската градска прокуратура.
Два дни по-късно, на 28 юни – неделя, му позвънила икономката Албена А., която помолил да се грижи за къщата и кучетата, докато го няма. Жената съобщила, че благоверната му се изнесла с помощта на своя приятелка Бианка Б. и че е „опразнила къщата“. Списъкът с изнесеното е дълъг и неочаквано многообразен като прахосмукачка „Рейнбоу“, парна ютия „Филипс“, кафе-машина „Неспресо“, голямо количество алкохол и повечето… перални препарати?! „Хванали крака” още пръстен с диамант за €30 000 и луксозен часовник от елитната швейцарска марка „Франк Мюлер” за 11 000 евро. И двете бижута били купени преди брака с Деница като инвестиция.
Най-тежкият удар обаче дошъл при проверка касата с парите. Мъжът, който управлява множество строителни и инвестиционни дружества, установил липсата на 510 000 евро лични спестявания, които са описани в данъчните му декларации. Липсвали и касовите наличности на седем от дружествата му както следва: 83 851,78 евро, 71 971,14 евро, 1718,43 евро, 2137,51 евро, 134 841,73 евро, 1 135,25 евро и 7 261,99 евро. Това са общо 302 917,83 евро от фирмените каси, които заедно с личните му спестявания от 510 хиляди надуват сумата до 812 917,83 евро.
Така общата стойност на заграбеното само в пари и бижута е повече от 850 000 евро, без да се броят техниката, алкохолът и чантите. Да не говорим за перилните препарати…
В сигнала до прокуратурата подробно е описано как е охранявана къщата. Мъжът има две каси: едната е с ключ и е за оръжие, за което има разрешително, и другата с код – за ценности. Ползва и двама отделни доставчици на СОТ „за по-голяма сигурност“, а външни камери следят периметъра и подхода откъм улицата. Освен тях има и напълно независима система от вътрешни камери в помещенията.
Пред прокурорите обраният бизнесмен е категоричен, че никога не е давал съгласие на жена си да изнася вещи от дома им и че парите са или негова лична собственост, придобита с труд или разпределени дивиденти, или собственост на фирмите му, така че тя няма никакъв дял в тях. Като управител и/или изпълнителен директор той признава, че носи отговорност за средствата на дружествата, включително по чл. 219 от Наказателния кодекс. Причината да закъснее с подаването на сигнал за престъплението е, че се надявал съпругата му „да се вразуми“ и да върне парите. Подал го едва след като счетоводителят му го предупредил, че отговорността за липсващите суми е негова.
Мъжът посочва и къде според него са вещите и парите: на адреса в София, на който съпругата му живее в момента. Предполага, че там са както отнесените вещи, така и липсващите от касата суми. Сигналът завършва с молба към прокуратурата да установи обективната истина и, ако има достатъчно данни за престъпление от общ характер, да потърси наказателна отговорност от Деница Минчева.
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