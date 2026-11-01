01.11.2026 | 9:54

Почти месец близките ѝ не знаят къде е: Виждали ли сте Пенка?

Жената изчезва на 8 октомври

Близките на Пенка Ангелова, която изчезна на 8 октомври, все още не знаят къде е. МВР я издирва. Вече близо месец 76-годишната жена е в неизвестност. За последно е забелязана на 8 октомври.

Пенка е от Пловдив, но днес може да се намира навсякъде в България. Страда от тежка деменция, напълно дезориентирана е и няма представа коя е. Животът ѝ е в реална опасност с всяка изминала минута, коментират нейните близки. Ако я забележите някъде – объркана или дезориентирана, призивът е веднага да звъннете на тел. 112.

Пенка Проданова Ангелова е забелязана за последно около 11:30 ч. на 8 октомври в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в пловдивския квартал „Захарна фабрика“.

По информация на Областната дирекция на МВР в Пловдив жената е висока около 160 см, със слабо телосложение, леко прегърбена и добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса.

При изчезването си е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата.