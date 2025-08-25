Бащата на Сияна дарява 300 бона за лечението на детето, което е в кома след трагедията в Слънчев бряг

Бащата на Сияна Николай Попов дарява 300 000 лева за лечението на 4-годишния Мартин, който е в кома, след като бе пометен от АТВ в Слънчев бряг преди 11 дни.
„Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България“, коментира той във Фейсбук.
„Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук“, пише Попов в социалната мрежа.
„Това не са мои пари, нито на застрахователите. Тези средства са на болните български деца. Това е моята кауза“, споделя бащата на загиналото 12-годишно момиче.
„Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България. С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо“, уверява той.
„Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат! Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден“, пише Попов.
„Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти! Днес за първи път се почуствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна“, добавя той.
