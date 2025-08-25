25.08.2025 | 20:45

Бащата на Сияна дарява 300 бона за лечението на детето, което е в кома след трагедията в Слънчев бряг

Средствата са от обезщетението за смъртта на дъщеря му

Бащата на Сияна Николай Попов дарява 300 000 лева за лечението на 4-годишния Мартин, който е в кома, след като бе пометен от АТВ в Слънчев бряг преди 11 дни.

„Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България“, коментира той във Фейсбук.

„Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук“, пише Попов в социалната мрежа.

„Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано. Както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи ще заведем съдебни дела", добавя той.

„Това не са мои пари, нито на застрахователите. Тези средства са на болните български деца. Това е моята кауза“, споделя бащата на загиналото 12-годишно момиче.

„Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България. С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо“, уверява той.

„Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат! Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден“, пише Попов.

„Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти! Днес за първи път се почуствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна“, добавя той.