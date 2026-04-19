19.04.2026 | 11:26

Радев: Гласувайте, за да удавим купения вот в море от свободни гласове (видео)

Готови сме на сътрудничество с всеки, който приеме нашите идеи, споделя нашата програма, но не само на думи, подчерта той

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев призовава всеки български гражданини да гласуват. След като упражни правото си на глас, той сподели, че се надява всички наши сънародници също да отидат до урните. Това е единственият начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата, подчерта президент 2017-2026.

„Много са важните въпроси, които следващият парламент трябва да реши, но трябва да започнем с възстановяването на справедливостта. Това означава избор на нов Висш съдебен съвет, на инспекторат към него и оттам да чакаме да те изберат главен прокурор. Трябва да се заемем с много други неща“, подчерта той.

„Виждате какъв е ръстът на цените и в какво състояние се намират хиляди български граждани. Затова трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме за ценообразуването, за качеството на храните при по-голям контрол и много други неща“, заяви Радев.

„За мен е важно е да съставим редовно, устойчиво правителство, за да може да решаваме проблемите на българските граждани. Не е вариант скоро да ходим пак на избори“, добави той.

„Готови сме на сътрудничество с всеки, който приеме нашите идеи, споделя нашата програма, но не само на думи, а очакваме реално сътрудничество с реална подкрепа и действия. Вече съм казал, че не може да се коалираме с ДПС-Ново начало и с ГЕРБ“, подчерта лидерът на „Прогресивна България“.

Той използва машина, за да даде гласа си.

„Днес България има историческият шанс да скъса веднъж за винаги с олигархичния модел „Пеевски-Борисов“. И това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме“, коментира Радев.

Попитан бе и дали МВР се справи с купения вот и той поздрави служителите на вътрешното министерство за отличната работа до момента, а след това добави, че следващата стъпка е не само да бъде разбита мрежата от дилъри на гласове, но и изсветляване.

„Трябва да стане ясно кои са тези политически фигури над тях, които им дават парите и задачите. Това е нивото, до което трябва да стигнем. Искам да отправя апел към всички членове на избирателни комисии, към застъпници и наблюдатели за отговорно гражданско отношение. Не се поддавайте на манипулации!“, заяви Радев и ги призова да гарантират с всички усилия честността на вота.