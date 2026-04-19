19.04.2026 | 22:09

Максудски, СБОГОМ!

Костадинов яхна националната идея и я превърна в посмешище. Той беше създаден от ГЕРБ за патерица

Патриотизмът за лична употреба приключи! Костадин Костадинов направи за Възраждане и идеята за патриотизма това, което Каракачанов направи за идеята ВМРО. Добър ученик е Костадинов, разрушителната му сила е с библейски мащаби. Не остана нищо чисто и свято, което да не окаля и превърна в посмешище.

Преди четири години видях грешките, видях проблемите и ги казах. Първо вътре в партията, но лакеите около лидера бяха повече, отколкото здравия разум. Агресивното говорене, липсата на елементарно възпитание и обноски, подборът на верни, но не и умни, пълненето на листи с готвачки, шофьори, сервитьори и певачки дойде твърде много дори на иначе търпеливия български патриот.

Костадинов яхна националната идея и я превърна в посмешище. С неадекватни изказвания, с агресия, със скубане на кабели в парламента, с крясъци срещу всички други. Костадинов се опита да патентова идеята за България така, както си патентова марката „Костя Копейкин“. Сега си спомням, че щеше да финансира даровити деца от печалбите от делата срещу такива, които са го обиждали. Но тъй като няма стипендии, явно никого не е успял да осъди.

Костадинов беше създаден от статуквото за патерица. Уж заличаването на партията беше пиар ход. Прокуратурата в последното заседание незнайно защо се отказа да разпитва основните си свидетели. А Костадинов знаеше за решението още преди заседанието. Пиар за наивници.

Арест за наивници. Питах го дори как така го арестуват за неявяване на разпит като свидетел и то в следствието. Не се прави така. Обажда се на човека, уговарят друг ден и час. Никой не ходи в другия край на България да го арестува. Отново цирк за навниците и пиар.

Костадинов използва русофилството и патриотизма на българите, за да се покатери по гърбовете им. Вместо реализирани национални идеи, видяхме реализирани имоти. А на всеки въпрос за тях, следва агресивна атака от феновете му. Членският внос на партията така и не се разбра защо не се отчита в Сметна палата.

Костадинов не иска коалиция с никого, той не може да работи с никого, защото егото му е по-голямо от вселената. А и не иска да дели субсидия и облаги. Заради това бяха пропуснати сериозни възможности за България – и за лева, и за помощите за Украйна, и за много други неща.

Връзките на партията с ГЕРБ доведоха до резонния резултат – ГЕРБ е ПРОКАЗА. Който ги е подкрепял явно или тайно, е приключил в политиката.

Казах ви го отдавна – смирете се, търсете подкрепа и в други формации, България е над партийните ви интереси. Подбирайте умни и кадърни, а не агресивни, верни и прости.

Краят се вижда. Поредното голямо разочарование на българите в патриотизма.

Вождът и егото му убиха Възраждане!

Елена Гунчева-Гривова